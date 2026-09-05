Venta de vehículos en Ecuador rompe récord: agosto cerró con 15 281 unidades

La venta de autos se incrementó en Ecuador en agosto y registró las cifras más altas de la historia.

La venta de vehículos nuevos en Ecuador alcanzó un nuevo récord en agosto de 2026. Durante ese mes se comercializaron 15 281 unidades, la cifra mensual más alta registrada por el mercado automotor ecuatoriano, de acuerdo con información difundida por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE).

El resultado representa un crecimiento del 49% frente a agosto de 2025, según el reporte compartido este sábado 5 de septiembre por Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de la AEADE.

Agosto también superó el récord que había dejado julio apenas un mes antes. En julio se vendieron 14.812 vehículos nuevos, por lo que agosto sumó 469 unidades adicionales y registró un crecimiento mensual de aproximadamente 3,2%.

Más de 108 000 vehículos vendidos entre enero y agosto

El crecimiento no se limita al resultado de agosto. Entre enero y agosto de 2026 se comercializaron 108 278 vehículos nuevos en Ecuador.

La cifra representa un incremento del 40% frente al mismo período de 2025, de acuerdo con la AEADE.

El mercado ya había acumulado 92 997 unidades hasta julio. Ese resultado significaba entonces un crecimiento interanual del 39,1%.

Con los resultados de agosto, la AEADE contabiliza 17 meses consecutivos con variaciones positivas en las ventas del sector automotor.

Agosto supera los récords de junio y julio

Las cifras de los últimos meses muestran que el mercado automotor ha encadenado varios máximos durante 2026.

En junio se vendieron 14 412 vehículos, una cifra que en ese momento fue considerada el mejor resultado mensual registrado. Un mes después, julio subió a 14.812 y estableció otro máximo.

Ahora agosto elevó nuevamente el registro hasta 15 281 unidades. En apenas dos meses, las ventas mensuales aumentaron en 869 vehículos frente al resultado de junio.

El comportamiento también amplía la diferencia frente a 2025. Solo en agosto, el crecimiento interanual llegó al 49%, por encima del incremento del 27,9% registrado en julio.

¿Por qué están creciendo las ventas de vehículos?

Baldeón atribuyó el comportamiento de agosto a varios factores, entre ellos mejores condiciones para acceder al financiamiento y el movimiento comercial generado por el Autoshow realizado en Guayaquil.

También sostuvo que las cifras responden a un mayor dinamismo de la economía. Esta última es una interpretación del representante del sector automotor y no un indicador que pueda establecerse únicamente a partir del crecimiento de las ventas de vehículos.

Los reportes de la AEADE se elaboran a partir de información de ventas procesada con registros del Servicio de Rentas Internas (SRI).

El crecimiento de 2026 ya había sido visible durante el primer semestre. Entre enero y junio se comercializaron 78 185 vehículos nuevos, un 41% más que un año antes y, según la AEADE, el mejor primer semestre registrado hasta entonces.

Vehículos híbridos y eléctricos también ganaron terreno

Otro de los cambios que ha acompañado al crecimiento del mercado es el aumento de las ventas de vehículos electrificados.

Hasta junio, las ventas de vehículos híbridos habían aumentado 76% frente al mismo período de 2025, mientras que las de vehículos eléctricos crecieron 261%, según los reportes difundidos por la AEADE.

En los primeros cinco meses del año ya se habían comercializado 11.446 híbridos y 4.019 vehículos eléctricos puros.