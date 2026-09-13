¿Qué hacer si transfirió dinero a una cuenta equivocada en Ecuador?

En Ecuador se han registrado casos de personas que realizaron transferencias bancarias a cuentas equivocadas

Transferir dinero a una cuenta equivocada puede ocurrir por un error al ingresar los datos del destinatario. Si esto sucede, las entidades financieras recomiendan seguir una serie de pasos para poder recuperar el dinero.

Lo más importante es notificar inmediatamente al banco y conservar toda la información relacionada con la transferencia.

¿Qué hacer después de una transferencia equivocada?

1. Actúe de inmediato

Comuníquese lo antes posible con el banco desde el cual realizaste la transferencia para informar sobre el error.

2. Guarde el comprobante

Conserve el comprobante de la transferencia y ten disponibles datos como la fecha, hora, monto, número de cuenta de destino y nombre del beneficiario, si aparece en la transacción. Esta información será necesaria para que el banco pueda identificar la operación.

3. Solicite la gestión con el banco y el destinatario

Si la cuenta receptora pertenece al mismo banco, la institución puede comunicarse con el titular para informarle sobre el error y solicitar la devolución del dinero.

Cuando la transferencia se realizó hacia otro banco, la entidad desde la que salió el dinero deberá gestionar la solicitud con la institución receptora para intentar ubicar al titular de la cuenta y coordinar la restitución de los fondos.

¿El banco puede retirar automáticamente el dinero?

La entidad financiera no puede debitar de manera unilateral los fondos de la cuenta que recibió el dinero de forma errónea.

Si el envío fue entre cuentas de una misma institución, la acreditación puede ser inmediata, por lo que el banco actúa como intermediario para contactar al receptor y solicitar la devolución voluntaria.

Si la persona que recibió los fondos se niega a devolverlos, el afectado puede evaluar la posibilidad de acudir a la vía judicial para intentar recuperar el dinero.

¿Cómo evitar transferencias a cuentas equivocadas?

Antes de confirmar una transferencia, es recomendable: