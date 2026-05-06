Yatra movió la economía: concierto en Quito dejó USD 2,7 millones

Sevastián Yatra movió la economía en Quito con su concierto de abril

El paso de Sebastián Yatra por Quito no solo llenó un escenario. Más de 6 000 personas asistieron al concierto del 30 de abril de 2026, generando un impacto económico de 2,7 millones de dólares, según datos del Municipio.

El evento se realizó en el Coliseo General Rumiñahui y formó parte de la agenda de espectáculos internacionales en la ciudad. De acuerdo con Quito Turismo, el concierto dinamizó varios sectores económicos.

Impacto económico y perfil de asistentes

El informe señala que el 70% del gasto provino de personas entre 26 y 64 años, un grupo que concentra mayor capacidad de consumo. Este comportamiento se reflejó en actividades como transporte, alimentación y entretenimiento.

Además, el impacto total de 2,7 millones de dólares corresponde al movimiento generado en distintos servicios durante los días alrededor del concierto.

Turismo en alza por el evento

Entre el 20 y el 30 de abril, las reservas de vuelos hacia Quito aumentaron un 26% frente al mismo periodo del año anterior. Este dato muestra un incremento en la llegada de visitantes motivados por el concierto.

Los asistentes no solo acudieron al evento, también extendieron su estadía, lo que incrementó el gasto en hospedaje, gastronomía y actividades turísticas.

Ferias y comercio local alrededor del concierto

En los exteriores del coliseo se instalaron ferias organizadas por el Municipio. Estos espacios permitieron que emprendedores locales comercialicen productos durante la jornada.

La alta asistencia facilitó mayores ingresos para estos negocios, que aprovecharon el flujo de personas en el sector.

Interés digital por Quito también creció

El evento también tuvo impacto en plataformas digitales. El “Pasaporte de Experiencias de Quito” registró su mayor nivel de visitas el 30 de abril.

Ese día, el tráfico creció un 16,43%, lo que representa 2,6 veces más que el promedio diario.

Según Quito Turismo, estos datos muestran cómo los conciertos pueden conectar con la oferta turística de la ciudad. El aumento en visitas digitales refleja interés en rutas, actividades y servicios.

El pasaporte digital funciona como una herramienta para vincular grandes eventos con experiencias turísticas.

Quito en el circuito de conciertos internacionales

Las autoridades destacan que este tipo de eventos posiciona a la ciudad como un destino para espectáculos de gran escala.

El impacto económico y turístico se convierte en un indicador del movimiento que generan estos conciertos en la capital.

Antecedente con conciertos masivos

En noviembre de 2025, la artista Shakira reunió a unas 105 000 personas en tres conciertos en Quito.

Según el Municipio, esos eventos generaron entre 40 y 50 millones de dólares para la economía local.