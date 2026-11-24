Los representantes de Cervecería Nacional firmaron un acuerdo de inversión con el Gobierno.

Cervecería Nacional anunció una inversión de 93 millones de dólares en Ecuador, que se ejecutará entre 2026 y 2028 y estará destinada a fortalecer su cadena de producción, distribución y comercialización.

El plan contempla la modernización de infraestructura, la adquisición de vehículos para sus operaciones logísticas, la incorporación de herramientas digitales en tiendas de barrio y la implementación de iniciativas de economía circular.

La inversión involucra a distintos segmentos de la cadena de valor de la industria cervecera, desde proveedores y operadores logísticos hasta pequeños comerciantes.

El acuerdo de inversión se firmó este martes 24 de noviembre del 2026 en presencia de las autoridades de Economía. En la suscripción estuvo presente el viceministro de Economía, Francisco Zalles, y la viceministra de Producción e Industrias, Silvana Peñaherrera, Ricardo Targino, CEO de Cervecería Nacional; Martín Espinosa, director Legal y de Asuntos Corporativos; y Glenda Ruiz, gerente de Asuntos Corporativos y de Gobierno.

¿En qué se invertirán los USD 93 millones?

De acuerdo con la información difundida por la compañía en noviembre de 2026, los recursos se distribuirán en cuatro áreas:

Digitalización de tiendas de barrio: incorporación de herramientas tecnológicas y mejoras en la infraestructura de pequeños establecimientos comerciales.

incorporación de herramientas tecnológicas y mejoras en la infraestructura de pequeños establecimientos comerciales. Sostenibilidad: iniciativas de economía circular y uso eficiente de recursos.

iniciativas de economía circular y uso eficiente de recursos. Logística: adquisición de nuevos vehículos para las operaciones de distribución.

adquisición de nuevos vehículos para las operaciones de distribución. Infraestructura: renovación de instalaciones de la compañía.

La empresa no precisó cuánto dinero se destinará a cada uno de estos componentes ni el cronograma específico de ejecución.

Las tiendas de barrio forman parte del plan de inversión

Uno de los componentes del proyecto está dirigido a las tiendas de barrio, establecimientos que forman parte de la red de distribución y comercialización de productos de consumo masivo en Ecuador.

La incorporación de herramientas digitales en estos negocios puede facilitar procesos como la gestión de inventarios, el registro de ventas y la realización de pedidos a proveedores.

Para la industria de consumo masivo, la modernización del comercio tradicional también representa una oportunidad para mejorar sus procesos de distribución y obtener información sobre la demanda de productos.

Sin embargo, Cervecería Nacional no detalló cuántos establecimientos participarán en el programa, qué herramientas tecnológicas serán implementadas ni las condiciones para acceder a ellas.

Modernización logística y economía circular

Otra parte de los recursos estará destinada a la renovación de la infraestructura y la flota de transporte de la compañía.

El plan también contempla iniciativas de economía circular, un modelo que busca reducir la generación de residuos y reincorporar materiales a los procesos productivos.

La empresa no informó cuántos vehículos adquirirá, qué instalaciones serán intervenidas ni cuáles serán las metas de reducción de residuos o consumo de recursos.

Tampoco presentó proyecciones sobre la generación de nuevos empleos directos e indirectos como resultado de la inversión anunciada.