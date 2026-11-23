Cifras de empleo adecuado en posgrados y cuatro factores clave antes de financiar una maestría en Ecuado

El décimo tercer sueldo es una oportunidad para ordenar las finanzas y avanzar hacia objetivos personales en Ecuador.

Antes de gastar este ingreso adicional, hay tres alternativas que conviene analizar:

Pagar deudas

Ahorrar para emergencias

Invertir

La decisión depende de las necesidades del hogar, las obligaciones pendientes y los planes a futuro.

¿Qué conviene hacer con el décimo tercer sueldo?

Si existen deudas con intereses elevados o no hay un fondo para enfrentar imprevistos, atender esas necesidades puede ser la primera opción.

Destinar todo el bono a una inversión sin contar con dinero para los gastos esenciales puede generar dificultades financieras.

Por eso, es importante definir cuánto se puede utilizar sin comprometer el presupuesto familiar.

Otra posibilidad es reservar una parte para la formación profesional, como una maestría o un posgrado. Un estudio publicado en 2025, con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de 2023, encontró diferencias en las condiciones laborales según el nivel educativo.

El 87,15 % de las personas con posgrado registraba empleo adecuado o pleno, frente al 64,88 % de quienes tenían educación superior universitaria.

La investigación, titulada Posgrado en Ecuador: redefiniendo oportunidades para el desarrollo personal y profesional, fue realizada por investigadores de la Universidad de Las Américas (UDLA) y la Universidad Nacional de Educación (UNAE).

También reportó que el 89,13 % de las personas con posgrado había trabajado durante la semana de referencia, frente al 76,25 % de quienes tenían formación universitaria de grado.

¿Cómo saber si vale la pena invertir en un posgrado?

Carlos Ordóñez, director de la Maestría en Finanzas de la UDLA, recomienda relacionar la formación con una meta profesional concreta. Por ejemplo, una persona que busca pasar de asistente financiera a analista puede utilizar una parte del décimo para iniciar un fondo educativo.

Antes de inscribirse, debe revisar las habilidades que exige ese cargo y comparar las opciones de estudio.

También es necesario calcular el costo completo del programa: matrícula, cuotas, materiales, financiamiento y tiempo que demandará.

Pagar la primera cuota no garantiza que se puedan cubrir las siguientes, por lo que se requiere un plan que permita completar los estudios sin afectar los gastos básicos.

Ordóñez plantea revisar cuatro factores antes de tomar la decisión:

Estabilidad financiera

Demanda laboral del área elegida

Oportunidades de crecimiento

Tiempo para recuperar la inversión

Un posgrado no garantiza un aumento salarial, pero puede ayudar a desarrollar nuevas competencias y ampliar las oportunidades profesionales.