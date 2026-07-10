Subsidio a combustibles en Ecuador: Estado destinó USD 650 millones en tres meses

El Estado asume el subsidio a los combustibles en Ecuador por el funcionamiento del sistema de bandas.

El Estado ecuatoriano destinó aproximadamente USD 650 millones para subsidiar las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel entre mayo y julio de 2026, a pesar de que estos combustibles registraron ajustes mensuales en sus precios de venta al público.

La cifra corresponde a una estimación realizada por Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), quien explica que el aumento del precio internacional de los combustibles elevó el costo de importación por encima de los valores que pueden cobrarse en el mercado interno.

Según el dirigente, entre abril y mayo el subsidio representó alrededor de USD 190 millones. Entre mayo y junio ascendió a USD 220 millones, mientras que entre el 11 de junio y el 11 de julio el costo bordearía los USD 240 millones.

"En total, el Estado ha asumido alrededor de USD 650 millones en subsidios durante los últimos tres meses", dijo Rosero a Teleamazonas.com.

Funcionamiento del sistema de bandas y subsidios

Aunque los precios de la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel aumentaron durante los últimos meses, el Estado continuó absorbiendo una parte importante del costo debido al sistema de bandas vigente en Ecuador.

Este mecanismo establece que el precio de estos combustibles no puede aumentar más del 5% al mes, independientemente de cuánto suban las cotizaciones internacionales.

Asimismo, cuando los precios internacionales caen, el valor local puede reducirse hasta un máximo del 10% mensual.

En la práctica, cuando el costo real de importación supera el precio fijado por el sistema de bandas, la diferencia es cubierta íntegramente por el erario público.

Rosero ejemplifica el impacto del subsidio con la gasolina Extra.

Según explica, mientras el precio de venta al público se ubicó en USD 3,31 por galón, el costo real alcanzó aproximadamente USD 4,33, por lo que el Estado asumió cerca de USD 1,02 por cada galón comercializado.

La situación es similar para el diésel, cuyo precio también se mantiene por debajo del costo internacional gracias al subsidio estatal.

Impacto del subsidio por tipo de combustible

Datos de Petroecuador muestran que el comportamiento del subsidio varió entre los distintos combustibles durante el último ajuste de precios en julio.

En el caso de la gasolina Extra, el subsidio aumentó en USD 0,439 por galón, mientras que para la gasolina Ecopaís el incremento fue de USD 1,06, debido a que su costo de producción es mayor, aunque ambas se comercializan al mismo precio.

Por su parte, el diésel premium, cuyo precio se ubicó en USD 3,25 por galón, mantiene un subsidio de USD 1,602 por galón. Sin embargo, en este combustible el monto subsidiado disminuyó USD 0,328 frente al período anterior.

Precios se reducen desde el 12 de julio

El Gobierno anunció que desde el 12 de julio disminuirán los precios de la gasolina Súper y del diésel, en aproximadamente cinco centavos, tras activar un mecanismo excepcional dentro del sistema de bandas para trasladar parte de la caída de los precios internacionales al mercado nacional.

De acuerdo con Rosero, si la tendencia descendente del mercado internacional se mantiene durante las próximas semanas, el costo del subsidio para el Estado también podría disminuir.