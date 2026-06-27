Nueva tarifa de la Aerovía entrará en vigencia desde el 1 de julio en Guayaquil

Nueva tarifa de la Aerovía entrará en vigencia desde el 1 de julio de 2026.

A partir del próximo 1 de julio de 2026, los usuarios de la Aerovía de Guayaquil deberán pagar una nueva tarifa por el servicio, luego de que el Concejo Municipal aprobara el ajuste.

Con la actualización, el pasaje para el público en general pasará a costar USD 0,76, mientras que los adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad continuarán accediendo a la tarifa preferencial de 0,38 dólares.

Autoridades evalúan la resolución

De acuerdo con la información, el incremento responde a un mecanismo de revisión tarifaria establecido desde la firma del contrato de concesión, en septiembre de 2017.

Durante las discusiones en el Concejo Cantonal, varios ediles insistieron en la necesidad de fortalecer la integración del sistema con la Metrovía, con el objetivo de ofrecer una red de transporte más eficiente y atractiva para los ciudadanos.

Por su parte, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ha manifestado que trabaja en estrategias para incrementar el número de pasajeros mediante una mayor articulación con otros medios de transporte.