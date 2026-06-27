Británico sospechoso de asesinar a colombiana fue atrapado intentando huir en Quito

El ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith fue capturado en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, mientras intentaba abordar un vuelo con destino a Londres.

El sospechoso era buscado internacionalmente mediante una alerta roja de Interpol tras ser señalado como el presunto responsable del feminicidio de la modelo colombiana Natalia Villalba Angarita, de 36 años.

De acuerdo con la información, el sospechoso huyó de Colombia cruzando vía terrestre por el paso fronterizo de Rumichaca hacia Ecuador, desde donde planeaba regresar al Reino Unido.

Asesinato de la modelo de 36 años

La modelo y creadora de contenido Natalia Villalba Angarita fue asesinada el 22 de junio de 2026 en Bogotá.

Su cuerpo fue hallado dentro de una maleta en la ducha de un apartamento temporal alquilado en el barrio El Virrey.

Ese día, el personal de limpieza ingresó al apartamento. Encontraron una maleta en la bañera con la llave de agua abierta. En su interior estaba el cuerpo sin vida de la joven, de 36 años y oriunda de Cúcuta.

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del edificio, en las cuales se observó a un hombre extranjero retirando sábanas. La Fiscalía estableció que el cadáver llevaba varios días en el inmueble.