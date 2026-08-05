Feriado del 10 de Agosto en Ecuador: ¿cuándo es, cuántos días dura y es recuperable?

Todo lo que debes saber sobre el feriado de 3 días por el 10 de Agosto

Los ecuatorianos se preparan para disfrutar de un nuevo feriado nacional por la conmemoración del Primer Grito de Independencia.

El descanso obligatorio permitirá un fin de semana largo de tres días consecutivos, una fecha que también impulsa el turismo, el comercio y las actividades familiares en todo el país.

El feriado del 10 de Agosto conmemora el Primer Grito de Independencia de 1809, considerado uno de los hechos históricos más importantes del Ecuador.

¿Cuándo es el feriado del 10 de Agosto?

En 2026, el feriado nacional se celebrará el lunes 10 de agosto. El descanso comprenderá tres días consecutivos, desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de agosto, para los trabajadores de los sectores público y privado.

De acuerdo con la normativa vigente, este feriado es obligatorio y no recuperable, por lo que no será necesario compensar las horas de descanso en jornadas posteriores.

La medida también aplica para las instituciones educativas que suspendan sus actividades durante la fecha del lunes 10 de agosto.

Además del feriado nacional, algunos cantones y ciudades del país podrían disfrutar de un descanso más largo al coincidir con festividades locales programadas para el viernes 7 de agosto, lo que permitiría un puente de hasta cuatro días en esos lugares.

¿Por qué el descanso es el lunes?

La Ley de Feriados establece que ciertos asuetos nacionales pueden trasladarse entre días (lunes y viernes) para favorecer los fines de semana largos.

En este caso, el 10 de Agosto de 2026 coincide con lunes, por lo que el descanso se mantiene en la misma fecha sin necesidad de modificación.

El objetivo de esta política es promover el turismo interno y facilitar que más personas puedan movilizarse durante varios días consecutivos, beneficiando a sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte.