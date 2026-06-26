¿Cuánto le deben pagar si trabajó el feriado de este viernes por el triunfo de la Tri?

Las peersonas que trabajen en feriado deben recibir el doble del valor habitual por hora.

Ecuador vive un feriado decretado por le presidente Daniel Noboa, este viernes 26 de junio, por el triunfo y clasificación de la Tri frente a Alemania en el Mundial 2026.

El Mandatario emitió el Decreto Ejecutivo 421 en el que oficializó el feriado no recuperable en Ecuador. En el primer artículo del Decreto ordena suspender la jornada de trabajo "para el sector público y privado".

Pese a tratarse de un feriado obligatorio, varios sectores, como servicios, comercio y atención al público, tuvieron que mantener sus actividades laborales este viernes 26 de junio.

Quienes cumplan jornadas laborales durante el feriado deben recibir una compensación según lo establece el Código de Trabajo del Ecuador.

Las horas trabajadas durante feriados son consideradas extraordinarias y deben pagarse con un recargo del 100%, es decir, el doble del valor habitual por hora. Lo mismo ocurre con jornadas en fines de semana.

Dependencias municipales de Guayaquil atendieron en el feriado

¿Cómo calcular el valor a recibir?

Para calcular el pago, primero se debe dividir el salario mensual para 240, que corresponde al número promedio de horas laborables en un mes. El resultado determina el valor de la hora ordinaria.

Por ejemplo, si una persona gana 482 dólares mensuales (Salario Básico Unificado en 2026), al dividir este monto para 240 obtiene un valor aproximado de 2 dólares por hora.

Este valor debe duplicarse debido al recargo del feriado, alcanzando los 4 dólares por hora trabajada. Finalmente, esta cifra se multiplica por el número de horas laboradas durante el feriado para determinar el pago total a recibir.