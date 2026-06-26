Tres planes en Quito para este viernes de feriado

El salón del chocolate abrió sus puertas este viernes en el Centro de Convenciones Bicentenario, en Quito.

Este viernes 26 de junio de 2026 es día de descanso obligatorio para el sector público y privado en Ecuador, así lo decretó el presidente Daniel Noboa tras el triunfo de Ecuador ante Alemania en su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Tras la suspensión de la jornada laboral, así como la vigencia del Pico y Placa, la ciudad ofrece distintos planes para disfrutar de este día y el inicio del fin de semana.

El aroma del cacao toma el norte de la ciudad

Desde tempranas horas, cientos de quiteños y turistas se congregan en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, ubicado en el Parque Bicentenario. Allí se desarrolla la XVI edición del "Salón del Chocolate, Cacao y Café", un evento que reúne a los mejores productores del país.

Los asistentes pueden disfrutar de catas en vivo, demostraciones gastronómicas y conocer de cerca la riqueza del mejor chocolate del mundo. El evento estará disponible hasta el domingo 28 de junio del 2026 entre las 09:00 y las 19:00.

Más de 60 marcas nacionales participarán en una feria que permitirá conocer de cerca las historias, innovaciones y tendencias que están transformando al cacao y al café ecuatoriano en productos cada vez más competitivos a nivel internacional.

“El cacao ecuatoriano es mucho más que una materia prima; es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra capacidad de generar productos de clase mundial”, destaca Carlos Romero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Franco Ecuatoriana (CCIFEC)

Arte y magia en el Teatro Nacional Sucre

Por otra parte, la Fundación Teatro Nacional Sucre se viste de gala esta noche. A las 20:00, las luces del emblemático escenario del Centro Histórico se encenderán para presentar "El Gran Showman", una ambiciosa producción musical a cargo del grupo Forzavú.

El espectáculo promete cautivar al público con coreografías de alto nivel, canto en vivo y una puesta en escena inspirada en la famosa película de Hollywood.

Turismo habilitado en el Centro y la Mitad del Mundo

Ciudad Mitad del Mundo es uno de los destinos más populares en Quito. En ese espacio puede disfrutar y conocer más acerca de la cultura, historia y geografía de Ecuador.

Adempas, cuenta con otros espacios como museos, plazas, el Planetario, para disfrutar de un día de descanso.