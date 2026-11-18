Vista aérea del campo Amistad, en el Golfo de Guayaquil.

Petroecuador alcanzó apenas el 60% de la meta de producción de gas natural prevista en Campo Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil. Ante estos resultados, la empresa pública decidió no continuar con las operaciones de la plataforma Jack Up, utilizada en la campaña de reacondicionamiento.

La decisión fue anunciada este miércoles 18 de noviembre de 2026, luego de una evaluación de los resultados técnicos, productivos y económicos de las operaciones.

Según Petroecuador, entre octubre de 2025 y noviembre de 2026, la producción de gas natural aumentó de 17,4 millones a 24 millones de pies cúbicos diarios.

Sin embargo, la meta era alcanzar los 40 millones de pies cúbicos diarios, por lo que la producción quedó 16 millones de pies cúbicos por día por debajo de lo previsto.

Aunque el volumen de extracción creció aproximadamente un 38% durante ese período, el resultado fue insuficiente frente al objetivo establecido.

Petroecuador dejará de operar la plataforma Jack Up

Tras evaluar el desempeño de la campaña de reacondicionamiento, Petroecuador resolvió no continuar con las operaciones de la plataforma Jack Up.

La empresa señaló que la decisión responde tanto a los resultados de producción como a las condiciones técnicas y económicas de la operación.

En su comunicado, Petroecuador sostuvo que nuevas inversiones deben estar respaldadas por resultados que justifiquen el uso de recursos públicos.

La entidad también aseguró que la decisión no representa una terminación anticipada del contrato ni generará gastos adicionales no previstos.

Según la empresa, USD 16 millones correspondientes a la desmovilización de la plataforma ya estaban incluidos en su planificación presupuestaria.

No obstante, Petroecuador no precisó el monto total invertido en la campaña de reacondicionamiento ni cuánto costó incrementar la producción hasta los 24 millones de pies cúbicos diarios.

Campo Amistad buscará un socio privado

Pese a los resultados inferiores a la meta, Petroecuador prevé continuar con el desarrollo de Campo Amistad mediante un nuevo esquema contractual.

La empresa anunció que trabaja en una modalidad que permita incorporar a un socio privado con capacidad técnica y financiera para invertir en el campo gasífero.

La intención es que el futuro socio asuma riesgos técnicos y financieros y se comprometa a alcanzar metas específicas de producción.

Sin embargo, todavía no se ha informado cuándo comenzará el proceso de selección, cuál será el monto de inversión requerido ni qué niveles de producción se esperan alcanzar.

La producción de gas es clave para la generación eléctrica

El resultado de Campo Amistad ocurre en un momento en el que Ecuador busca aumentar la disponibilidad de gas natural para abastecer a las industrias y a las centrales de generación termoeléctrica.

Este combustible es una de las alternativas para ampliar la generación de electricidad y complementar la producción hidroeléctrica, especialmente durante períodos de menor disponibilidad de agua.

Petroecuador señaló que trabaja en tres alternativas para incrementar el suministro de gas: