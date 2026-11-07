EP Petroecuador descarta un nuevo derrame de crudo en el río Cupa

Petroecuador descartó este sábado 7 de noviembre de 2026 una nueva emergencia ambiental en Quinindé y asegura que se mantienen los trabajos de limpieza y remediación.

La empresa pública EP Petroecuador emitió un comunicado oficial este sábado 7 de noviembre en el que descartó la ocurrencia de un nuevo derrame en el río Cupa, ubicado en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.

La aclaración surge tras informes registrados el viernes 6 de noviembre sobre la presencia de rastros de hidrocarburos en el cauce hídrico.

Según la estatal petrolera, las trazas observadas no corresponden a una nueva fuga ni a una nueva afectación en la zona.

EP Petroecuador descartó un nuevo derrame en el río Cupa (Quinindé) y explicó que los rastros visibles corresponden a las labores continuas de remediación ambiental en la zona. EP Petroecuador

Labores de recuperación y contingencia

Petroecuador explicó que la presencia del material forma parte del proceso técnico de atención y recuperación ambiental que se ejecuta actualmente en el área impactada.

El objetivo de los trabajos es la retirada de los remanentes de hidrocarburos para garantizar la rehabilitación progresiva de las fuentes de agua y suelos intervenidos.

Asimismo, la entidad ratificó que mantiene un monitoreo constante en el sector, en coordinación con las autoridades ambientales y locales correspondientes.