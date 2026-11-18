La Selección ecuatoriana Sub-17 tendrá que afrontar el Mundial de Qatar 2026 sin uno de los futbolistas que lideró su camino hacia la clasificación.

Deinner Ordóñez, defensor central de Independiente del Valle y capitán de la Mini Tri en el Sudamericano de la categoría, quedó fuera de la convocatoria tras no recibir el alta médica para competir.

La decisión se conoció a pocas horas del estreno mundialista de Ecuador. Según informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el jugador estuvo realizando trabajos de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de la Selección.

Sin embargo, después de las evaluaciones correspondientes, se determinó que no estaba en condiciones médicas para disputar el torneo.

La FEF no detalló públicamente cuál es la lesión que presenta el futbolista ni los plazos estimados para su recuperación. En su pronunciamiento, agradeció a Ordóñez por su compromiso durante el proceso y le deseó una pronta recuperación.

Marvin Vásquez ocupará su lugar

Ante esta situación, el cuerpo técnico encabezado por Gonzalo Ferrea convocó a Marvin Vásquez para ocupar el lugar de Ordóñez en la nómina mundialista.

El futbolista de Emelec ya había formado parte de los microciclos y encuentros amistosos de preparación de la Mini Tri. La Federación confirmó que remitió a la FIFA la solicitud formal de sustitución y quedó pendiente la aprobación del organismo internacional.

El cambio representa un desafío para Ecuador, que pierde a uno de sus referentes defensivos justo antes de comenzar su participación en la Copa del Mundo.

¿Quién es Deinner Ordóñez?

Deinner Ordóñez es un defensor central esmeraldeño formado en las divisiones juveniles de Independiente del Valle. Su potencia física, capacidad en el juego aéreo y salida con el balón lo convirtieron en uno de los futbolistas con mayor proyección de su generación.

Su recorrido en las selecciones juveniles ha sido destacado. Con apenas 15 años disputó el Sudamericano Sub-20 de 2025 y también formó parte del proceso de la Sub-17, con la que asumió el liderazgo como capitán durante el Sudamericano de la categoría.

Su crecimiento despertó el interés de clubes europeos. En noviembre de 2025 se conoció que el Chelsea de Inglaterra alcanzó un acuerdo para ficharlo y que su incorporación al equipo londinense está prevista para enero de 2028, cuando cumpla 18 años, de acuerdo con las regulaciones internacionales sobre transferencias de menores.

La Mini Tri deberá pasar la página y concentrarse en su estreno mundialista ante Nueva Caledonia, previsto para este jueves 19 de noviembre, a las 08:00 (hora de Ecuador).