Municipio de Quito dispondrá de 245 viajes extra en terminales por feriado

Pasajeros se movilizan a diferentes punto del país desde el Terminal Terrestre de Quitumbe

El Municipio de Quito ejecuta desde la mañana de este 30 de octubre un operativo en las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén por el feriado nacional del Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca.

Este plan garantizará la atención durante las 24 horas del día para agilizar el desplazamiento de los ciudadanos que buscan disfrutar del turismo en los distintos lugares turísticos del país.

Para este periodo de asueto, las autoridades proyectan el traslado de 350 656 pasajeros, lo que representa un incremento del 15,8 % en el flujo de usuarios en comparación con las cifras registradas el año 2025.

Frecuencias adicionales para cubrir la demanda

Para cubrir la alta demanda de pasajes y prevenir aglomeraciones en las boleterías, se diseñó un plan de contingencia que programa 6 323 frecuencias y además se habilitaron 245 viajes extra que se irán activando progresivamente según el flujo de viajeros en los terminales.

Datos del Municipio de Quito tienen las siguientes proyecciones:

Terminal Quitumbe: Proyecta atender a 51 315 usuarios con destino a las provincias del centro y sur del país. Además, dispondrá de 3 145 rutas programadas y 153 frecuencias adicionales de contingencia.

Controles de seguridad en las estaciones

El plan operativo también contempla el monitoreo permanente mediante cámaras de videovigilancia.

También se articularon acciones con la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y organismos de socorro para realizar revisiones técnicas a las unidades de transporte y garantizar la seguridad de los pasajeros.