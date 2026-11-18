La central de 7,19 megavatios está ubicada en Azogues, provincia de Cañar.

La construcción de la central hidroeléctrica San Antonio, ubicada en el cantón Azogues, provincia de Cañar, se retomará después de permanecer paralizada desde agosto de 2018.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) anunció la publicación del proceso de contratación para continuar las obras de esta infraestructura, que tiene una capacidad de generación de 7,19 megavatios (MW).

El proceso incluye la construcción de la casa de máquinas, obras complementarias, instalación de equipos electromecánicos y trabajos necesarios para poner en funcionamiento la central.

El presupuesto referencial es de USD 19,31 millones, sin IVA. Celec prevé adjudicar el contrato a finales de 2026.

¿Cuándo entrará en operación la hidroeléctrica San Antonio?

De acuerdo con la planificación de Celec, la central San Antonio podría entrar en operación comercial en abril de 2029.

Para avanzar con el proyecto, la empresa también publicó un proceso de contratación para fiscalizar la construcción y supervisar los trabajos hasta su puesta en funcionamiento.

La central forma parte del Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas, que contempla otras instalaciones para generar electricidad en la provincia de Cañar.

Su reactivación busca completar obras que permanecieron detenidas durante varios años e incorporar esa capacidad al sistema eléctrico nacional.

¿Qué pasará con la central Dudas?

Celec también informó que en los próximos meses realizará los ajustes necesarios a los diseños de la central hidroeléctrica Dudas, de 6,82 MW, para buscar el reinicio de su construcción.

Esta instalación es otra de las obras que integran el proyecto Mazar Dudas.

En conjunto, el proyecto tiene una potencia instalada de 20,24 MW y una producción estimada de 121,59 gigavatios hora (GWh) al año.