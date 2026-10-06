Planta solar Río de Oro inicia operaciones en Ecuador con inversión de USD 50 millones

Una nueva planta de generación eléctrica privada comenzó a operar en Ecuador. Se trata de Río de Oro Energy, un proyecto solar ubicado en Santa Elena que prevé alcanzar 65 megavatios pico (MWp) de capacidad y que requirió una inversión superior a USD 50 millones.

La primera fase de la central comenzó a entregar electricidad a mediados de septiembre de 2026. El proyecto es desarrollado y operado por GPS Group junto con inversionistas privados nacionales.

La planta está ubicada en la comuna Río Verde, en Santa Elena, y cuando alcance su capacidad prevista producirá alrededor de 90 millones de kilovatios hora (kWh) al año, detalló el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado.

La estimación del proyecto señala que ese volumen equivale al consumo eléctrico de unos 25 000 hogares.

Pero Río de Oro no fue construida para vender esa electricidad al Estado. Su modelo está dirigido al autoabastecimiento de empresas privadas.

¿Cómo funciona la planta solar Río de Oro?

Río de Oro utiliza un esquema de autoabastecimiento remoto: las empresas pueden contratar energía producida en una planta ubicada a kilómetros de sus instalaciones y recibirla mediante la red eléctrica existente.

La electricidad generada en Santa Elena ingresa a la red de CNEL EP y posteriormente se descuenta del consumo de las compañías que tienen contratado el servicio.

CNEL explica que la normativa de generación distribuida permite que los sistemas destinados al autoabastecimiento sean individuales o múltiples y estén ubicados de forma local o remota.

En el caso de Río de Oro, las empresas reservan energía mediante contratos a 10 años y no necesitan financiar la construcción ni encargarse del mantenimiento de la central.

Toda la electricidad prevista por el proyecto ya está comprometida con clientes comerciales e industriales. Entre ellos consta Pica Industrial.

Río de Oro prevé generar 90 millones de kWh al año

La central comenzó a desarrollarse después de la crisis eléctrica de 2024. Antes de Río de Oro, GPS Group ejecutó un proyecto piloto de 2,3 MWp para una empresa camaronera, que sirvió para probar el modelo técnico y regulatorio.

La entrada de los 65 MWp permitirá que las empresas contratantes cubran parte de su demanda con la generación solar. En consecuencia, ese consumo dejará de depender directamente de la generación disponible en la red pública.

La energía solar, sin embargo, es una fuente variable: su producción depende de la radiación disponible y no equivale por sí sola a generación continua durante las 24 horas.