Decenas de casas inundadas en la ciudad de Manta, en Manabí, tras el desbordamiento de los ríos Burro y Manta

Las inundaciones golpearon nuevamente a Manta durante la madrugada de este martes 24 de noviembre de 2026.

El desbordamiento del río Burro provocó la rápida acumulación de agua en sectores del barrio Nuevo Tarqui, Jocay y zonas cercanas a la avenida 4 de Noviembre, tras las fuertes lluvias que cayeron sobre la ciudad.

Río Burro desbordado inundó barrios de Manta

Las precipitaciones anegaron calles y sectores bajos de la ciudad. Usuarios en redes compartieron en lives y videos en redes cómo el el agua cubría rápidamente las calles de la ciudad.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la fuerza del agua y las afectaciones que dejó la creciente en diferentes zonas de Manta, donde moradores enfrentaron dificultades para movilizarse.

Una escuela también resultó afectada por las lluvias

La Escuela Pedro Atanasio Balda resultó inundada luego de que el agua alcanzara sus instalaciones.

Las lluvias registraron 52 milímetros, el nivel más alto reportado en la ciudad durante el actual fenómeno de El Niño.

Durante la mañana, cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza y evacuación de agua, mientras las inundaciones disminuyeron.