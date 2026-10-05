Gobierno eliminará IVA e ISD para importar equipos de generación eléctrica, anunció José Julio Neira

José Julio Neira anunció la eliminación del IVA y del ISD para importar equipos destinados a proyectos privados de generación eléctrica.

El Gobierno eliminará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para la importación de equipos destinados a proyectos privados de generación eléctrica, anunció este lunes 5 de octubre José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, durante una entrevista radial.

Neira explicó que la medida comenzará a regir desde este martes 6 de octubre de 2026.

La medida está dirigida a empresas privadas que importen equipos para desarrollar proyectos de generación y almacenamiento de energía. El objetivo es reducir los costos de inversión y facilitar la instalación de nueva capacidad eléctrica en el país.

Acuerdo con el sector privado para fomentar inversiones

Durante la entrevista, Neira también habló de los acercamientos entre el Gobierno y representantes del sector empresarial para buscar mecanismos que permitan acelerar las inversiones privadas.

Según explicó, los cambios tributarios fueron acordados el pasado 29 de septiembre con representantes empresariales. La medida apunta a generar mejores condiciones para que empresas privadas inviertan en proyectos de generación de energía.

Específicamente, el gremio es la Cámara de Industrias y Producción (CIP), organización que representa a empresas y sectores productivos del país y que plantea entre sus objetivos fomentar el diálogo entre el sector público y privado e impulsar la inversión y competitividad.

Neira señaló que: el trabajo conjunto busca incentivar a las empresas privadas y fomentar nuevas inversiones, especialmente en proyectos que permitan aumentar la capacidad de generación eléctrica del país.

"El trabajo en conjunto busca incentivar a las empresas privadas y fomentar nuevas inversiones, especialmente en proyectos que permitan aumentar la capacidad de generación eléctrica del país." José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública.

¿Qué impuestos dejarán de pagarse?

Uno de los cambios anunciados consiste en eliminar el IVA y el ISD que se aplican a la importación de equipos utilizados en proyectos privados de generación eléctrica.

Según Neira, estos tributos incrementan el costo inicial que deben asumir los inversionistas para adquirir e ingresar al país la infraestructura necesaria para sus proyectos.

La eliminación busca disminuir esa carga y facilitar especialmente el desarrollo de proyectos privados de generación hidroeléctrica y sistemas de almacenamiento de energía.