Equipos de respuesta entregan ayuda a las personas afectadas.

Las fuertes lluvias registradas este martes 24 de noviembre de 2026 provocaron inundaciones en varios sectores de los cantones Santa Cruz y San Cristóbal, en la provincia de Galápagos.

Las cámaras de vigilancia captaron la acumulación de agua en calles y zonas pobladas.

Inundaciones afectan a dos cantones de Galápagos

Las precipitaciones dejaron sectores anegados y complicaron las condiciones en las zonas afectadas.

Las imágenes difundidas muestran la presencia de agua acumulada en distintos puntos de ambas islas.

Personal de distintas instituciones realiza la entrega de insumos a las personas damnificadas.

Mientras tanto, se mantiene el monitoreo de las zonas afectadas y la coordinación de equipos para atender nuevas emergencias.