Fuertes lluvias provocan inundaciones en Santa Cruz y San Cristóbal, en Galápagos
Las precipitaciones causaron acumulación de agua en varios sectores de las dos islas.
Equipos de respuesta entregan ayuda a las personas afectadas.
ECU 911
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Actualizado:
24 nov 2026 - 11:37
Las fuertes lluvias registradas este martes 24 de noviembre de 2026 provocaron inundaciones en varios sectores de los cantones Santa Cruz y San Cristóbal, en la provincia de Galápagos.
Las cámaras de vigilancia captaron la acumulación de agua en calles y zonas pobladas.
Inundaciones afectan a dos cantones de Galápagos
Las precipitaciones dejaron sectores anegados y complicaron las condiciones en las zonas afectadas.
Las imágenes difundidas muestran la presencia de agua acumulada en distintos puntos de ambas islas.
Personal de distintas instituciones realiza la entrega de insumos a las personas damnificadas.
Mientras tanto, se mantiene el monitoreo de las zonas afectadas y la coordinación de equipos para atender nuevas emergencias.
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