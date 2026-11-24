La Conmebol confirmó que la Copa América 2028 se jugará en Estados Unidos.

La próxima edición de la Copa América, prevista para 2028, se jugará en Estados Unidos, así lo confirmó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) la mañana de este martes 24 de noviembre de 2026.

El torneo de selecciones más antiguo del mundo, que se disputa desde 1916, volverá por tercera vez a disputarse en suelo estadounidense, como lo hizo en 2016 y 2024.

"La 49 edición de la Copa América se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con 16 selecciones nacionales, las diez de Sudamérica y seis de la Concacaf", dijo la Conmebol en un comunicado.

"Las seis selecciones de Concacaf que participarán en la Copa América 2028 obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro de Concacaf 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio" del año próximo, agrega la federación.

"Este proceso permitirá a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por un lugar en el torneo a través de sus resultados en el terreno de juego".

De esta manera, la Copa América vuelve a jugarse en el gigante de Norteamérica.

Estados Unidos ya fue sede en 2016 de la Copa América Centenario, ganada por Chile al vencer en la final en penales a Argentina, y en 2024 de la última edición del torneo, conquistado por Argentina que derrotó a Colombia en la final.