Lluvias elevan el nivel de Mazar y mejoran el caudal del río Paute

CELEC SUR reportó una recuperación del embalse de Mazar durante el 3 y 4 de octubre de 2026, tras el aumento del caudal del río Paute provocado por las lluvias en Azuay.

Las lluvias registradas en Azuay el sábado 3 de octubre de 2026 mejoraron el caudal del río Paute y permitieron recuperar parte del nivel del embalse de Mazar, de acuerdo con datos de CELEC SUR.

El caudal del río Paute pasó de 72,73 a 111,5 metros cúbicos por segundo entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre, un incremento cercano al 53%, según información de CELEC SUR recogida por medios nacionales.

Celec Sur reportó este 5 de octubre de 2026 la generación de energía de las centrales Mazar, Molino, Sopladora y Minas San Francisco.

Mazar recuperó más de un metro

El nivel del embalse también mostró una recuperación durante el mismo período. Hasta las 11:00 del domingo 4 de octubre, Mazar alcanzó aproximadamente los 2 131,62 metros sobre el nivel del mar, frente a los 2 130,46 metros registrados previamente, según los datos de Celec Sur.

Horas después, un reporte diario de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) ubicó la cota en 2 131,89 metros a las 18:00 del 4 de octubre. El mes había iniciado con un nivel de 2 130,89 metros, por lo que el embalse acumulaba cerca de un metro de recuperación frente al inicio de octubre.

La cota mínima de operación de Mazar es de 2 098 metros y la máxima llega a 2 153 metros sobre el nivel del mar, según la información técnica oficial de Celec Sur.

Mazar permaneció sin generar

Pese a la recuperación del nivel, las dos turbinas de Mazar permanecieron apagadas durante parte del fin de semana, mientras se preservaban las reservas hídricas del embalse, según el reporte publicado el 4 de octubre.

Mientras tanto, la central Paute-Molino retomó parcialmente su generación con tres unidades durante la mañana del domingo.

Según los reportes de Celec Sur, el comportamiento del embalse está ligado a los aportes hídricos que recibe el sistema Paute.