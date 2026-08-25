El precio del cacao ecuatoriano cae de USD 13 000 a USD 6 000 por tonelada

El precio del cacao ecuatoriano cayó a alrededor de USD 6 000 por tonelada, después de haber bordeado los USD 13 000 durante el período de precios extraordinarios, según Anecacao.

La reducción ya se refleja en las exportaciones. Entre enero y junio de 2026, Ecuador generó cerca de USD 980 millones por ventas de cacao, un 57% menos que en el mismo período de 2025.

¿Qué espera Ecuador para 2026?

Pese a la caída, el sector espera producir alrededor de 600 000 toneladas este año y superar los USD 3 000 millones en exportaciones.

“Nos hemos enfocado en dos variables que sí las podemos controlar, que es la productividad y la calidad del cacao”. Iván Ontaneda, presidente de Anecacao.

¿USD 6 000 sigue siendo un buen precio?

Para representantes del sector, el precio actual puede representar un mayor equilibrio.

“Creo que estamos en un punto de equilibrio, de balance en la cadena”. Carlos Sánchez, representante del sector del cacao.

Según explicó, valores de USD 13 000 o USD 14 000 por tonelada tampoco eran sostenibles para los fabricantes de chocolate y la demanda internacional.

Sin embargo, los precios todavía pueden cambiar. Expertos advierten que el mercado del cacao continuará siendo volátil, por lo que aún no se puede hablar de una estabilización definitiva.