Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Hombre muere tras quedar atrapado en maquinaria de una fábrica en la vía a Daule

Un hombre de 40 años murió tras quedar atrapado en el molino de una fábrica ubicada en el kilómetro 7,5 de la vía a Daule, en Guayaquil. 

Bomberos acudieron a una fábrica en la vía a Daule para rescatar a un hombre atrapado, pero confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

Bomberos de Guayaquil

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

25 ago 2026 - 22:13

Unirse a Whatsapp

Un hombre de aproximadamente 40 años murió, este martes 25 de agosto de 2026, luego de quedar atrapado en una maquinaria industrial dentro de una fábrica ubicada en la vía a Daule, en Guayaquil.

La emergencia fue reportada en el kilómetro 7,5 de esta vía, tras una alerta que advertía sobre una persona atrapada en un molino.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó que, tras recibir el aviso, desplegó tres vehículos de rescate y una ambulancia para atender la emergencia.

Al llegar a la industria, los equipos de rescate verificaron que el trabajador apatrapado en la maquinaria ya no tenía signos vitales.

Los Bomberos realizaron labores para extraer el cuerpo de la maquinaria y posteriormente coordinaron el procedimiento con la Policía Nacional.

Te puede interesar