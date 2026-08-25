Hombre muere tras quedar atrapado en maquinaria de una fábrica en la vía a Daule

Bomberos acudieron a una fábrica en la vía a Daule para rescatar a un hombre atrapado, pero confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

Un hombre de aproximadamente 40 años murió, este martes 25 de agosto de 2026, luego de quedar atrapado en una maquinaria industrial dentro de una fábrica ubicada en la vía a Daule, en Guayaquil.

La emergencia fue reportada en el kilómetro 7,5 de esta vía, tras una alerta que advertía sobre una persona atrapada en un molino.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó que, tras recibir el aviso, desplegó tres vehículos de rescate y una ambulancia para atender la emergencia.

Al llegar a la industria, los equipos de rescate verificaron que el trabajador apatrapado en la maquinaria ya no tenía signos vitales.

Los Bomberos realizaron labores para extraer el cuerpo de la maquinaria y posteriormente coordinaron el procedimiento con la Policía Nacional.