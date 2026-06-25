Precio de la gasolina Extra y Diésel en Ecuador: ¿Cómo han variado los costos?

Los precios de la gasolina Extra y el Diésel han registrando variaciones mensuales en Ecuador tras la eliminación de los subsidios a estos combustibles y la aplicación del sistema de bandas que ajusta los valores de acuerdo con el comportamiento del mercado internacional.

El incremento de precios sostenido observado, principalmente desde febrero de 2026, está estrechamente relacionado con la volatilidad del precio internacional del petróleo, impulsada por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, especialmente por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Uno de los factores que más ha influido en el mercado energético mundial es la situación en el estrecho de Ormuz, considerado una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de crudo, ya que por allí circula cerca del 20% del suministro mundial de petróleo.

La escalada del conflicto en Medio Oriente y los cierres intermitentes en el estrecho de Ormuz provocaron un aumento en los precios internacionales del crudo.

El jueves 25 de junio, el petróleo cayó brevemente por debajo de su último precio previo a la guerra, de poco menos de 73 dólares por barril.

A pesar de ello, la incertidumbre continúa. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó nuevamente a Irán este miércoles 24 de junio con ponerle fin “de inmediato" a las negociaciones de paz en Medio Oriente si Teherán cobra peajes en el estrecho de Ormuz.

Así ha variado el precio de la Extra y el Diésel

La eliminación del subsidio al Diésel, dispuesta por el presidente Daniel Noboa en septiembre de 2025, elevó inicialmente el precio del galón de USD 1,80 a USD 2,80. Posteriormente, el valor comenzó a fluctuar mensualmente.

Desde diciembre de 2025, el Diésel registró una reducción de USD 2,76 y bajó hasta USD 2,70 en febrero de 2026, pero posteriormente retomó una tendencia al alza hasta alcanzar en junio un valor de USD 3,25 por galón.

La eliminación del subsidio generó una reacción social. Entre septiembre y octubre de 2025, Ecuador vivió uno de los períodos de protestas más prolongados de los últimos años, con movilizaciones impulsadas por gremios de transportistas y organizaciones indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La gasolina Extra también registra incrementos

La gasolina Extra y Ecopaís dejaron de recibir subsidio en 2024. Desde entonces, sus precios se ajustan cada mes bajo el mismo mecanismo de bandas.

Cuando se eliminó el subsidio al Diésel, en septiembre de 2025, el galón de gasolina Extra se comercializaba en USD 2,88. Posteriormente descendió hasta USD 2,67 en enero de 2026.

Sin embargo, al igual que el Diésel, el combustible alcanzó en junio de 2026 su precio más alto desde la eliminación del subsidio, ubicándose en USD 3,31 por galón.

Comienza evacuación de 11 000 marinos bloqueados en Ormuz

¿Por qué cambian los precios cada mes?

El Gobierno mantiene un sistema de bandas mensuales para la gasolina Extra, Ecopaís y Diésel. El precio se ajusta el 12 de cada mes.

Este mecanismo permite ajustar los precios de acuerdo con las variaciones del mercado internacional, aunque dentro de límites para evitar fluctuaciones extremas.

El valor de la gasolina fluctúa según los valores internacionales del petróleo. Se establecieron topes del 5% más y hasta 10% menos.