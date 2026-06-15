Transporte interprovincial en Santo Domingo analiza suspender operaciones

El transporte interprovincial plantea suspender sus operaciones por el alza del precio de la gasolina.

Los transportistas de Santo Domingo protestaron este lunes 15 de junio de 2026 por el alza del precio de la gasolina y el fin de las compensaciones económicas entregadas por el Gobierno.

El gremio de transportistas interprovinciales evalúa suspender las operaciones por el aumento del combustible y la falta de pasajeros.

De acuerdo con los transportistas, hasta 500 buses podrían dejar de circular. Aunque aún no se ha definido una fecha para esta medida.

Las compensaciones económicas del Gobierno al transporte interprovincial finalizó a mediados de mayo de 2026.

Mientras tanto, el precio del diésel se fijó desde el 12 de junio, para el próximo mes, en 3,25 por galón.

Por su parte, los transportitas urbanos proponen subir el pasaje a 0,79 centavos. Su representante, Iván Pallarozo, sostuvo con anterioridad que el servicio es insostenible con la tarifa actual.

Si se concreta, esta medida se sumaría a otras adoptadas en ciudades como Cuenca. Loja e incluso Quito, dodne la medida se levantó tras un acuerdo con el Municipio.