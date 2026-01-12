Los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís bajan desde este 12 de enero; ¿y la Súper?

Los precios de las gasolinas en Ecuador se actualizan el 12 de cada mes.

El valor de las gasolinas en Ecuador bajaron de precio desde las 00:00 de este 12 de enero de 2026. La Extra y Ecopaís registran un nuevo precio de 2,67 dólares por galón, que se mantendrá vigente hasta el 11 de febrero en las estaciones de servicio del país.

La reducción fue confirmada el domingo 11 de enero de por la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe) y representa una baja de cinco centavos frente a los 2,72 dólares que rigieron durante los últimos 30 días.

El ajuste también se refleja en otros combustibles. La gasolina Súper Premium 95 tendrá un precio referencial de 3,36 dólares, lo que implica una disminución respecto a los 3,53 dólares que estuvo vigente desde el 12 de diciembre. Su valor puede variar levemente según la estación de servicio.

El diésel bajó de precio desde el 12 de diciembre de 2025

En el caso del diésel, el precio de venta al público se ubicará en USD 2,71 por galón, En septiembre de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio a este combustible lo que elevó su costo de 1 a 2,80 dólares por galón, valor que se mantuvo hasta el 11 de diciembre. Luego bajó de precio.

Desde la aplicación del sistema de bandas en Ecuador, que fija el precio con base en el barril de crudo en el mercado internacional, los precios de los combustibles en Ecuador se actualizan el día 12 de cada mes.

El valor de la gasolina fluctúa según los valores internacionales del petróleo. De inicio se establecieron topes del 5% más y hasta 10% menos. Sin embargo, desde el 11 de agosto de 2025 este modelo de fijación de precios del combustible fue modificado a través del Decreto Ejecutivo 83.

El documento incluyó que el cálculo del precio del combustible debería ajustarse con el precio de Paridad de Importación y el margen para las abastecedoras de combustible en Ecuador.