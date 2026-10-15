Presupuesto anual para los GAD se incrementa a más de 3 850 millones de dólares

El monto para los GAD debe ser invertido principalmente en obra pública.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) recibirán USD 3 857 millones en asignaciones durante 2026, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas.

La cifra representa un incremento de USD 455 millones frente a 2025, informó la entidad el miércoles 14 de octubre del 2026 cuando las asignaciones alcanzaron los USD 3 402 millones. El aumento equivale al 13,4% y beneficia a prefecturas, municipios y juntas parroquiales de todo el país.

De acuerdo con el Ministerio, el ajuste responde al incremento de los ingresos del Presupuesto General del Estado, que se utilizan como base para calcular los recursos correspondientes a los gobiernos locales.

Los fondos deberán destinarse principalmente a obras de infraestructura y servicios básicos, como agua potable, alcantarillado, vialidad, sistemas de riego, gestión ambiental y manejo de desechos sólidos.

¿Cómo se calculan las asignaciones para los GAD?

Las transferencias se determinan mediante el Modelo de Equidad Territorial, establecido en la Constitución ecuatoriana.

Este mecanismo contempla que los GAD participen del 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado.

El cálculo puede actualizarse cada cuatro meses, en función de la evolución de los ingresos estatales. La revisión correspondiente a 2026 elevó el monto anual previsto para los gobiernos locales.

El Ministerio señaló que el incremento alcanza a los tres niveles de gobiernos autónomos descentralizados.

Las cifras anunciadas corresponden a asignaciones anuales previstas, por lo que no equivalen necesariamente a recursos ya desembolsados. El boletín tampoco precisa cuánto se ha transferido hasta la fecha ni si existen valores pendientes de pago a los GAD.