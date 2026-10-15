Sismo de magnitud 4.8 se regsitró cerca de Galápagos la mañana de este 15 de octubre

El Instituto Geofísico de la Escula Politécnica Nacional reportó un sismo de 4.8 a 519 km de Puerto Baquerizo Moreno pasadas las 06:00 de este jueves 15 de octubre de 2026.

Un sismo de magnitud 4.8 en la escala de Richter se registró a las 06:16 de este jueves 15 de octubre de 2026 en el Océano Pacífico, en las cercanías del archipiélago de Galápagos.

Según el informe oficial revisado del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN), el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 519.48 kilómetros de Puerto Baquerizo Moreno, cabecera cantonal de la isla San Cristóbal.

Detalles técnicos del evento telúrico

De acuerdo con la información emitida por el centro de monitoreo vulcanológico y sísmico del país:

Hora del evento: 06:16:47 (hora local)

06:16:47 (hora local) Magnitud: 4,8 MLv

4,8 MLv Profundidad: 10.0 kilómetros (superficial)

10.0 kilómetros (superficial) Coordenadas: Latitud 0.872° N y Longitud 85.290° W

Latitud 0.872° N y Longitud 85.290° W Epicentro: A 519.48 km de Puerto Baquerizo Moreno, Galápagos

Sin reporte de daños ni alerta de tsunami

Debido a la distancia del epicentro con las zonas pobladas y a su baja profundidad en mar abierto, las autoridades no reportan afectaciones a infraestructuras ni personas heridas en el archipiélago.

El IGEPN mantiene habilitada su plataforma digital para que la ciudadanía pueda reportar si percibió el movimiento en alguna de las islas.