Detienen a dirigentes del Manta FC en operativo donde  fue capturado Jacobo Bucaram 

Dos dirigentes del Manta FC y Jacobo Bucaram fueron detenidos para extradición a EE.UU. UU. por narcotráfico.

La captura de dos importantes dirigentes del club deportivo Manta FC y de Jacobo Bucaram marcó un operativo de alto impacto ejecutado en Guayaquil, en el marco de una acción policial conjunta entre Ecuador, Panamá y Estados Unidos.

Los directivos del equipo manabita, Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda, fueron aprehendidos en Panamá

Estrada Bonilla es también un político ecuatoriano que ocupó la alcaldía de la ciudad de Manta y fue asambleísta en varios periodos legislativos.

Capturados en Ecuador y Panamá requeridos por EE.UU.

De forma simultánea fueron detenidos en Guayaquil: Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López, al igual que Jacobo Abdalá Bucaram Pulley en la urbe porteña.

Los cinco ciudadanos aprehendidos contaban con Notificación Roja de INTERPOL y son requeridos de forma prioritaria por las autoridades de los Estados Unidos por presuntos delitos vinculados al narcotráfico.

La operación regional coordinada contó con la articulación del Bloque de Seguridad, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Gobierno estadounidense.

Proceso de extradición y postura oficial

Los cinco implicados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para iniciar formalmente los trámites correspondientes para su extradición a territorio estadounidense.

Tras la detención de los dirigentes deportivos y de Bucaram, el ministro del Interior, John Reimberg, enfatizó el mensaje del Gobierno Nacional: