Detienen a dirigentes del Manta FC en operativo donde fue capturado Jacobo Bucaram
Los directivos Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda cayeron Panamá, mientras que otras dos personas cayeron en Guayaquil, al igual que Jacobo Bucaram.
Dos dirigentes del Manta FC y Jacobo Bucaram fueron detenidos para extradición a EE.UU. UU. por narcotráfico.
Ministerio del Interior
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Actualizado:
04 nov 2026 - 18:44
La captura de dos importantes dirigentes del club deportivo Manta FC y de Jacobo Bucaram marcó un operativo de alto impacto ejecutado en Guayaquil, en el marco de una acción policial conjunta entre Ecuador, Panamá y Estados Unidos.
Los directivos del equipo manabita, Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda, fueron aprehendidos en Panamá
Estrada Bonilla es también un político ecuatoriano que ocupó la alcaldía de la ciudad de Manta y fue asambleísta en varios periodos legislativos.
Capturados en Ecuador y Panamá requeridos por EE.UU.
De forma simultánea fueron detenidos en Guayaquil: Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López, al igual que Jacobo Abdalá Bucaram Pulley en la urbe porteña.
Los cinco ciudadanos aprehendidos contaban con Notificación Roja de INTERPOL y son requeridos de forma prioritaria por las autoridades de los Estados Unidos por presuntos delitos vinculados al narcotráfico.
La operación regional coordinada contó con la articulación del Bloque de Seguridad, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Gobierno estadounidense.
Proceso de extradición y postura oficial
Los cinco implicados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para iniciar formalmente los trámites correspondientes para su extradición a territorio estadounidense.
Tras la detención de los dirigentes deportivos y de Bucaram, el ministro del Interior, John Reimberg, enfatizó el mensaje del Gobierno Nacional:
"El mensaje es claro: no hay privilegios, no hay intocables y no hay espacio para la impunidad. Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, la Policía Nacional y todo el Bloque de Seguridad siguen actuando con firmeza. Quien tenga cuentas pendientes con la justicia tendrá que responder".John Reimberg, ministro del Interior.
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