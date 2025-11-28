Estas son las promociones en las apps de compras en línea en Ecuador por Black Friday

Las tiendas en línea lanzaron promociones para compras con envíos a Ecuador.

La última semana de noviembre se convierte en uno de los momentos más esperados por consumidores en todo el mundo por el Black Friday.

Este viernes 28 de noviembre se consolida como la fecha que da inicio a la temporada de compras navideñas y concentra la mayoría de promociones tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

En 2025, el comercio electrónico vuelve a asumir un rol protagónico. Las principales tiendas de venta en línea han desplegado campañas con rebajas en tecnología, moda, hogar y entretenimiento. La mayoría de tiendas de e-commerce tienen habilitados los envíos para Ecuador.

¿Cómo invertir el décimo tercer sueldo?

Estas son las principales promociones por Black Friday:

Para este Viernes Negro , la plataforma de Amazon ofrece rebajas de hasta el 50% en artículos tecnológicos, electrodomésticos, accesorios del hogar, entre otros productos de uso diario.

, la plataforma de ofrece rebajas de hasta el en artículos tecnológicos, electrodomésticos, accesorios del hogar, entre otros productos de uso diario. AliExpress también entra con fuerza en la temporada. La plataforma asiática mantiene descuentos de hasta el 80% hasta el 4 de diciembre. Además ofrece códigos promocionales que reducen hasta 70 dólares en compras superiores a 499 dólares.

también entra con fuerza en la temporada. La plataforma asiática mantiene descuentos de hasta el hasta el 4 de diciembre. Además ofrece códigos promocionales que reducen hasta en compras superiores a 499 dólares. Temu apuesta por los precios bajos. Para este año promete ofertas de hasta el 95% en productos seleccionados, principalmente en ropa, zapatos y artículos de uso cotidiano.

apuesta por los precios bajos. Para este año promete ofertas de hasta el en productos seleccionados, principalmente en ropa, zapatos y artículos de uso cotidiano. Shein , por su parte, mantiene su liderazgo en moda. Su catálogo de ropa, maquillaje y accesorios presenta descuentos de hasta el 65% .

, por su parte, mantiene su liderazgo en moda. Su catálogo de ropa, maquillaje y accesorios presenta descuentos de hasta el . También hay descuentos en Tiendamia, que ofrece productos importados de Amazon o eBay. Para este Black Friday 2025, la empresa promociona rebajas de hasta el 80% y pagos diferidos de hasta 12 meses sin intereses en diversas categorías como tecnología, belleza, juguetes y calzado.

¿Cuándo es el Cyber Monday?

Pasos para comprar en tiendas online desde Ecuador por Black Friday

1. Elegir la plataforma adecuada

Ingresa a la página web o descarga la app de plataformas internacionales de venta en línea. Elige tiendas que sean confiables y crea una cuenta.

2. Compara precios

Realizar una lista de productos necesarios y comparar precios en distintas tiendas. Esto permite identificar descuentos reales y evitar compras impulsivas motivadas por la alta oferta promocional del Black Friday.

3. Selecciona los productos

A través del navegador se puede encontrar los productos que se desea comprar. Se seleccionan los artículos deseados y se puede verificar los escogidos en la opción ‘carrito’

4. Configurar correctamente la dirección

Luego de que se seleccionaron los productos se puede ingresar una nueva dirección o escoger la que se configuró al momento de crear la cuenta. Para los envíos se debe ingresar información básica del comprador, la dirección exacta de entrega y el código postal de la zona.

5. Revisar los métodos de pago

Las tiendas de venta en línea aceptan tarjetas Visa y Mastercard, y en algunos casos Amex, Discover o PayPal. Es necesario ingresar los datos para realizar las compras internacionales. Luego se finaliza la compra y se puede monitorear el pedido.