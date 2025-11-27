Euforia en centros comerciales y supermercados de Ecuador por realizar compras de Black Friday

Decenas de personas se aglomeraron en los centros comerciales de Ecuador a propósito de las ofertas de Black Friday.

Los descuentos y promociones que anteceden al Black Friday en Ecuador desataron la euforia en los consumidores ecuatorianos en distintas ciudades este jueves 27 de noviembre del 2025.

En redes sociales se observa decenas de personas que se aglomeraron a las afueras de los centros comerciales para ingresar y adquirir productos. Incluso, en un local en Guayaquil, los compradores derribaron una puerta de ingreso.

Los compradores se aglomeraron en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. Muchos de ellos realizaron fila desde la madrugada para ingresar apenas se abran las puertas y aprovechar las ofertas de 2x1 de los locales.

Muchos, cansados de esperar empezaron a empujar para ingresar más rápido. Los artículo de aseo y muebles para el hogar eran los más buscados por los clientes que llenaron los pasillos de los locales comerciales y supermercados.

En algunos casos, las filas para pagar las compras superaban los 20 metros. Los clientes aseguraron que debían llegar temprano para llevarse las mejores cosas.

Las ofertas se mantendrán durante todo el fin de semana, previo a las fiestas de diciembre por Navidad y Año Nuevo.