Artículos que pueden ingresar a Ecuador sin pagar impuestos por el Black Friday

El Black Friday coincide con la temporada de Acción de Gracias en Estados Unidos.

El Black Friday se acerca. Este viernes 28 de noviembre de 2025 se llevará a cabo una de las jornadas más esperadas para hacer compras con descuentos.

Aunque la celebración nace de una tradición estadounidense, los ecuatorianos aprovechan para comprar diferentes artículos en promoción, más aun cerca de la época navideña.

Durante ese día, tiendas físicas y plataformas digitales ofrecen rebajas significativas en productos de tecnología, moda, electrodomésticos y artículos para el hogar, con el fin de incentivar el consumo y activar el comercio nacional.

Pero las compras en línea o durante viajes al exterior no se quedan atrás. Los artículos considerados como "efectos personales" por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) pueden ingresar al país sin pagar impuestos.

Estos son los bienes que no pagan impuestos:

Televisor de hasta 60”, nuevo o usado.

de hasta 60”, nuevo o usado. Monitor de computadora de hasta 32" nuevo o usado.

de computadora de hasta 32" nuevo o usado. Dron de hasta USD 1000, nuevo o usado.

de hasta USD 1000, nuevo o usado. Hasta 5 litros de alcohol .

. Hasta 500 ml de perfume por pasajero o 1000 ml de perfume por grupo familiar.

por pasajero o 1000 ml de perfume por grupo familiar. Hasta 2500 ml de cremas , lociones , splash por pasajero o 5000 ml de cremas, lociones, splash por grupo familiar.

, , por pasajero o 5000 ml de cremas, lociones, splash por grupo familiar. Un celular nuevo y uno usado.

nuevo y uno usado. Un reloj inteligente o smartwhatch nuevo y uno usado.

o smartwhatch nuevo y uno usado. Ropa

Artículos de tocador .

. Elementos de aseo personal.

Joyas , bisutería, adornos personales y para el hogar.

, bisutería, adornos personales y para el hogar. Libros , revistas, material fotográfico y documentos impresos o manuscritos.

, revistas, material fotográfico y documentos impresos o manuscritos. Alimentos sellados o empacados al vacío.

sellados o empacados al vacío. Alimentos y artículos para niños.

Esta es la lista completa de artículos libres de impuestos: