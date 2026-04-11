Se registran largas filas en estaciones debido al incremento en el precio de la gasolina

La noche del sábado 11 de abril de 2026, diferentes estaciones de servicio registraron largas filas de vehículos.

Esto sucede tras conocer el incremento en los precios de la gasolina que se aplicará desde el domingo 12 de abril.

La gasolina modifica su precio cada mes. Los nuevos valores quedaron de la siguiente manera:

Extra y Ecopaís: USD 3,024

Súper USD 4,57

Diésel USD 2,962

Es la primera vez, que la gasolina extra registra un valor superior a los USD 3. Estos precios regirán hasta el 12 de mayo de 2026.

El incremento se da en medio de la incertidumbre por los cambios en el precio del petróleo debido a la guerra en Irán.