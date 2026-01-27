Estos son los cuatro procesos de contratación del Municipio de Quito han sido observados

Cuatro procesos de contratación impulsados por el Municipio de Quito, entre 2022 y 2025, han sido observados. Incluso, algunos de estos han quedado bajo la lupa de la Contraloría General del Estado y de Fiscalía.

La mayoría de cuestionamientos se concentran en convenios firmados con organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), utilizados por varias empresas municipales para ejecutar compras y obras estratégicas.

Estos son los esos cuatro procesos que han tenido cuestionamientos:

Asistencia para la construcción de solución vial en el norte de Quito

El pasado 19 de enero, el concejal Andrés Campaña alertó que la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) aún no recibe USD 2,7 millones de los USD 33 millones transferidos a Unops en diciembre de 2024.

Los recursos estaban destinados a un proyecto denominado “Asistencia técnica, gestión conjunta y apoyo para la construcción de los proyectos de la solución vial norte del Distrito Metropolitano de Quito”.

Un funcionario de esa empresa municipal explicó, según Primicias, que no se ha devuelto el dinero pendiente porque el cierre del acuerdo aún no concluye, por lo que no se ha determinado el monto final que debe recibir el Municipio.

Trolebuses eléctricos

El primer convenio de la actual administración con Unops se remonta a 2022 y estuvo a cargo de la Empresa de Pasajeros, que buscaba renovar su flota con 60 trolebuses eléctricos.

El contrato, por 35,3 millones, de dólares fue adjudicado a una empresa china. Sin embargo, tras la llegada de las unidades, conductores denunciaron fallas en baterías, problemas de descarrilamiento y desperfectos en rampas.

La Contraloría, en un informe divulgado el 10 de diciembre de 2025, señaló que no se acataron recomendaciones del Sercop, además de omitirse procedimientos de contratación pública.

El organismo detectó un posible perjuicio de USD 2,55 millones y advirtió que los trolebuses no cumplieron 15 de las 80 especificaciones técnicas del contrato. La Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal en el proceso y el caso fue remitido a la Fiscalía General.

La Empresa de Pasajeros Quito aseguró que la compra de nuevos trolebuses se ejecutó "con total transparencia y a menor costo que el presupuesto referencial". Además, dijo que las conclusiones del informe carecen de un sustento técnico y legal".

Camiones de basura

En 2024, la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo) firmó un acuerdo con el PNUD para renovar parte de su flota y adquirir contenedores de basura, con una inversión total de 5,4 millones de dólares.

De ese monto, se destinaron 804 000 para comprar seis camiones recolectores que, pocos meses después de su entrega en 2025, comenzaron a presentar fallas técnicas.

Emaseo solicitó la terminación anticipada del contrato y activó la garantía técnica. Además, presentó una denuncia en Fiscalía contra el proveedor por presunta estafa.

Un peritaje de la Escuela Politécnica Nacional determinó que "existieron alteraciones estructurales sin evidencia de autorización y descargos técnicos, lo cual no era verificable a simple vista, por tratarse de daños ocultos".

Mantenimiento del Metro, cancelado

A estos antecedentes se sumó, la cancelación del proceso de contratación para el mantenimiento del Metro de Quito. Esto se conoció el 27 de enero de 2026.

Se canceló el proceso para la contratación del mantenimiento de sus sistemas de estructura, superestructura, telecomunicaciones y electromecánicos.

La empresa explicó que una “omisión administrativa” en la fase precontractual, relacionada con la falta de envío de documentos para acuerdos de confidencialidad, obligó a frenar el procedimiento.

Según la administración del Metro, el proceso no fue declarado desierto y podrá retomarse desde la etapa en la que se detectó el error.