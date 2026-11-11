Ventas por catálogo y venta directa movieron USD 545 millones en Ecuador en 2025

Las mujeres son las que más se dedican a las ventas directas en Ecuador.

La venta directa en Ecuador alcanzó USD 545 millones en ventas durante 2025, un crecimiento del 15% frente a 2024. Esta actividad comercial, que incluye la venta de productos por catálogo y otros canales de comercialización directa, involucra a más de 450 000 personas y familias en el país.

Las cifras fueron difundidas por la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa (AEVD), que agrupa a 18 empresas y representa, según sus propios registros, el 95% de la facturación del sector.

Uno de los datos más relevantes es la participación femenina: el 85% de quienes se dedican a esta actividad son mujeres, de acuerdo con la asociación.

La venta directa constituye una alternativa de generación de ingresos para quienes comercializan productos sin necesidad de mantener un local físico. Sin embargo, la cifra de USD 545 millones corresponde a las ventas del sector y no a las ganancias que reciben sus participantes.

¿Cuánto creció la venta directa en Ecuador?

El crecimiento del 15% registrado en 2025 implica que las ventas del sector se ubicaron alrededor de USD 474 millones en 2024, según el cálculo a partir de los datos proporcionados por la AEVD.

Esta actividad también moviliza otros negocios vinculados con el transporte, la distribución de productos, la impresión de materiales y la organización de eventos.

La asociación proyecta que la industria mantenga un crecimiento anual de entre el 6% y el 7% hasta 2030. No obstante, se trata de una estimación del gremio y no de un resultado garantizado.

La venta directa busca ampliar sus negocios con tecnología

La incorporación de herramientas digitales y los cambios en los hábitos de consumo fueron parte de los temas abordados durante un encuentro latinoamericano de la industria, realizado en Quito el 9 y 10 de noviembre de 2026.

Representantes de asociaciones de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Guatemala y Costa Rica, entre otros países, analizaron el uso de inteligencia artificial, nuevas modalidades de comercialización y estándares para las empresas del sector.

María Fernanda León, directora ejecutiva de la AEVD, señaló que la transformación digital y la capacitación forman parte de los desafíos de esta actividad.

El sector enfrenta el reto de adaptar sus modelos de comercialización a las compras digitales y ampliar las oportunidades de generación de ingresos. La información difundida por la asociación no detalla cuánto ganan en promedio los vendedores ni qué proporción de los participantes depende de esta actividad como su principal fuente de ingresos.