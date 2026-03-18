SRI amplía plazo de declaraciones que vencían el 16 de marzo por fallas en el sistema

La ampliación se aplicará para los contribuyentes con noveno dígito de cédula 3 y 4.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una resolución para ampliar las fechas de declaración de impuestos a los contribuyentes que debían hacerlo hasta el pasado 16 de marzo del 2026.

Según la entidad, la resolución se emitió ya que el sistema presentó fallas técnicas para ingresar las declaraciones debido a la alta demanda transaccional y el volumen de información.

El SRI emitió un nuevo calendario para contribuyentes con noveno dígito de RUC terminado en 3 y 4. Ahora las declaraciones deberán hacerlas hasta el 25 y 26 de marzo respectivamente.

La entidad aclaró que en estos casos los contribuyentes no deben cancelar multas, intereses o recargos por no cumplir a tiempo con la declaración.