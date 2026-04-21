SRI amplía plazo para declarar impuestos hasta el 23 de abril por fallas técnicas

El SRI amplió los plazos para declarar impuestos por fallas en el sistema.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció la ampliación excepcional de los plazos para la presentación de declaraciones de impuestos que vencían originalmente este 20 de abril de 2026.

La medida fue adoptada mediante una resolución con el objetivo de evitar sanciones a los contribuyentes afectados por inconvenientes técnicos registrados en la jornada.

¿Hasta cuándo se puede declarar sin multas?

De acuerdo con el SRI, el nuevo calendario aplica según el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

En el caso de los contribuyentes cuyo noveno dígito del RUC sea 5 y 6, el pago podrá efectuarse hasta el 23 de abril de 2026.

La entidad precisó que esta ampliación no generará multas, recargos ni intereses para los contribuyentes que cumplan dentro de los nuevos plazos establecidos.

Fallas tecnológicas en el sistema del SRI causaron retrasos

El Servicio de Rentas Internas explicó que la decisión responde a intermitencias tecnológicas registradas el 20 de abril de 2026 en las plataformas habilitadas para la recepción de declaraciones.

Estas fallas fueron ocasionadas por la alta demanda transaccional y el volumen de información procesada durante la fecha límite, lo que dificultó el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.