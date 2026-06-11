El árbitro somalí rechazado por EEUU dirigirá la Supercopa de Europa (UEFA)

El árbitro somalí Omar Artan, a quien se le negó la entrada a Estados Unidos para dirigir partidos del Mundial 2026, fue designado este jueves 11 de junio para oficiar en la Supercopa de la UEFA, anunció el órgano rector del fútbol europeo.

"Tras conversaciones con su confederación hermana, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la UEFA ha nombrado hoy al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de la UEFA 2026", indicó el organismo en un comunicado.

La Supercopa se disputará el 12 de agosto en Salzburgo, Austria, entre el campeón de la Liga de Campeones, el París Saint-Germain, y el ganador de la Liga Europa, el Aston Villa.

"El fútbol está hecho para unir a la gente y la UEFA desea mostrar su respeto a Omar y a sus notables capacidades de arbitraje", declaró el patrón de la institución europea, Aleksander Ceferin, citado en el comunicado.

La decisión de nombrar al árbitro de 34 años "se ha tomado en el marco de un acuerdo recientemente firmado entre la UEFA y la CAF con el fin de animar la cooperación en numerosos ámbitos, incluido el arbitraje", precisa la organización europea.

Las dos confederaciones "están unidas por la voluntad común de desarrollar el fútbol a todos los niveles y de promover los valores fundamentales de unidad, igualdad y no-discriminación", continúa la UEFA.