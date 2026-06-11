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Armados asesinan a mecánico venezolano mientras conducía una camioneta en Guayaquil

Un ciudadano venezolano fue asesinado a tiros mientras conducía una camioneta en Mapasingue Oeste, norte de Guayaquil. 

La víctima se movilizaba en una camioneta cuando le dispararon.

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Autor

Lizette Abril

Actualizada:

11 jun 2026 - 08:39

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Un ciudadano venezolano fue asesinado a tiros la noche del miércoles 10 de junio de 2026 mientras conducía una camioneta por la cooperativa 9 de Enero, en el sector de Mapasingue Oeste, al norte de la ciudad.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 21:30. Una serie de detonaciones alertó a los moradores de la zona, quienes al salir de sus viviendas encontraron una camioneta detenida con visibles daños por impactos de bala y a su conductor sin vida en el interior.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, la víctima trabajaba como mecánico y en el momento del ataque transportaba una motocicleta en el balde del vehículo.

Dos atacantes dispararon contra el conductor

Las primeras investigaciones apuntan a que dos hombres interceptaron la camioneta y abrieron fuego directamente contra el conductor.

El jefe policial del Distrito Florida, Geovanny Argüello, indicó que los sospechosos se ubicaron frente al vehículo para ejecutar el ataque y posteriormente escaparon por unas gradas cercanas al lugar de los hechos.

Tras recibir los disparos, el conductor perdió el control de la camioneta y terminó impactándose contra una estructura del sector.

Luego de la alerta, agentes policiales acordonaron la zona para recopilar indicios y buscar a los responsables del asesinato.

Sin embargo, pese a la cercanía de unidades policiales en el sector, los operativos no permitieron localizar a los sospechosos.

Según las autoridades, la falta de información proporcionada por los habitantes de la zona dificulta las investigaciones para identificar a los autores del ataque armado.Hallan 13 indicios balísticos en la escena

Durante el levantamiento de evidencias, los agentes de Criminalística encontraron 13 restos balísticos dispersos sobre la calzada.

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