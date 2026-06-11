El ambicioso mensaje de James Rodríguez tras arribar con Colombia al Mundial 2026

¡Como en casa! Con banderas, cánticos y mucha emoción, cientos de hinchas colombianos recibieron a la Selección de Colombia en territorio mexicano la noche del miércoles 10 de junio de 2026.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo llegó a la Ciudad de Guadalajara, en México, donde concentrará durante el Mundial 2026. Su debut está previsto para el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán.

Los cafeteros harán base en la Academia AGA de Atlas, previamente entrenaron en San Diego, Estados Unidos. La ilusión de los colombianos llega a tope.

“Este grupo tiene muchos sueños y muchas ganas. Hay talento y calidad. ¿Por qué no soñar con una gran final? Es algo que todos queremos también”, dijo el capitán de Colombia, James Rodríguez, en su arribo a Guadalajara.

La Selección de Uzbekistán también llegó a Atlanta donde será su base de concentración el miércoles por la tarde.

Colombia y Uzbekistán integran el Grupo K en el que enfrentará también a Portugal y República Democrática del Congo. El primer partido lo jugará en el mítico Estadio Azteca.

El pitazo inicial del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

El Mundial 2026 se inicia este jueves 11 de junio. A las 14:00 México y Sudáfrica abrirán la competencia en el partido inaugural, recordando su enfrentamiento en la Copa del Mundo 2010.