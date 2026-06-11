Fenómeno El Niño ya comenzó, según agencia estadounidense de monitoreo del clima

Los municipios de Ecuador deben presentar sus planes ante el fenómeno El Niño hasta el 23 de junio

El fenómeno meteorológico de El Niño ya comenzó y se prevé que se intensificará hacia finales de año, informó, este jueves 11 de junio de 2026, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El Niño es un fenómeno climático natural que eleva las temperaturas superficiales en el océano Pacífico ecuatorial y provoca cambios a escala mundial en los vientos y los patrones de lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas.

Los científicos temen que agregan temperatura a un planeta que ya se está calentando debido a la quema de combustibles fósiles, y que amplifican los eventos meteorológicos extremos.

En su último informe, los científicos de la NOAA señalaron que "durante el último mes se desarrollaron condiciones propias de El Niño", tal como lo indican las temperaturas de la superficie del mar por encima del promedio en el Pacífico.

"Existe un 63% de probabilidades de que se produzca un fenómeno de El Niño muy intenso entre noviembre y enero, el cual se situaría entre los episodios más fuertes registrados desde 1950", destacó.

Cada episodio de El Niño es diferente, pero los eventos de gran magnitud suelen seguir patrones conocidos.

Entre ellos figuran sequías en partes de la Amazonía, Indonesia y Australia, alteraciones en los vientos monzones de India y cambios en los regímenes de precipitaciones en toda la zona tropical.

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El Niño suele producirse cada dos a siete años y dura entre nueve meses y un año. Suele alcanzar su punto álgido a fin de año, pero el calor acumulado en los océanos se libera más lentamente hacia la atmósfera, lo que eleva las temperaturas globales al año siguiente.

Por eso muchos climatólogos temen que 2027 batió el récord del año más cálido jamás registrado. Al igual que la NOAA, expertos meteorológicos de todo el mundo están cada vez más convencidos de que el fenómeno será intenso este año.

"En esta etapa, las probabilidades apuntan claramente a un evento de intensidad moderada a fuerte, o probablemente de fuerte a récord", declaró a la AFP Carlo Buontempo, director del servicio de cambio climático del observatorio europeo Copernicus.