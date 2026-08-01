SRI extiende hasta el 31 de diciembre el plazo para que transportistas actualicen el RUC

Los transportistas comerciales podrán actualizar su RUC hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para que los contribuyentes dedicados al transporte terrestre comercial, con excepción del servicio de taxis, puedan actualizar el RUC.

La decisión fue adoptada tras varios espacios de diálogo con representantes del sector y quedó oficializada mediante la Resolución NAC-DGERCGC26-00000028, suscrita el 31 de julio de 2026, que reforma los plazos inicialmente previstos en la Resolución 24.

El subdirector general de Cumplimiento Tributario del SRI, Mauricio Coronado, explicó que los transportistas podrán actualizar su Registro Único de Contribuyentes (RUC) hasta el 31 de diciembre en cualquiera de las oficinas de la institución a escala nacional.

Además, durante ese mismo período deberán incorporar el campo 'Placa' en los comprobantes electrónicos, requisito que pasará a formar parte de la facturación del sector.

Coronado precisó que, "durante esta ampliación de plazo, las operadoras, los socios, los accionistas que estén implementando estos cambios podrán mantener el esquema de facturación y declaración de impuestos que venían aplicando"

La autoridad tributaria también informó que, a partir del 1 de enero de 2027, realizará la actualización de oficio del RUC de aquellos contribuyentes que no hayan efectuado el cambio dentro del plazo establecido.

La reforma modifica el cronograma original de la Resolución 24, publicada el 13 de julio de 2026, que contemplaba plazos de 30, 45 y 90 días para cumplir con las nuevas disposiciones dirigidas al transporte terrestre comercial.