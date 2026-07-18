IVA, matrícula...: Las 5 razones por las que crecen las ventas de autos eléctricos en Ecuador

Ventas de vehículos sin gasolina crecen un 260 % en Ecuador

Los vehículos eléctricos continúan ganando espacio en Ecuador. Estos son los beneficios económicos que impulsan su crecimiento.

Solo en el primer semestre de 2026 se comercializaron 5 457 unidades, lo que representa un crecimiento del 260,91% frente al mismo período del 2025.

La exención de impuestos, menores costos de mantenimiento y el ahorro en operación figuran entre las principales razones que impulsan esta tendencia.

Estos beneficios permiten reducir tanto el costo de compra como los gastos asociados al uso diario de un vehículo.

Exención del IVA en la compra

Uno de los principales incentivos es la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los vehículos 100% eléctricos no pagan este tributo al momento de la compra, lo que disminuye el precio final para el comprador.

Este tributo, que normalmente se aplica a los vehículos de combustión según su cilindraje o valor comercial, no grava a los vehículos eléctricos.

Tarifa del 0% del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)

Además, estos automóviles cuentan con tarifa del 0% del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).

Este tributo, que normalmente se aplica a los vehículos de combustión según su cilindraje o valor comercial, no grava a los vehículos eléctricos.

Exoneración del Impuesto a la Propiedad de Vehículos

Los vehículos eléctricos están exonerados del Impuesto a la Propiedad de Vehículos de uso particular, lo que representa un ahorro adicional para los propietarios.

Los vehículos 100% eléctricos destinados a uso particular están exentos de este impuesto anual administrado por el Servicio de Rentas Internas (SRI)

Menor costo de matrícula

Otro beneficio es que varios municipios del país aplican una matrícula anual referencial de USD 10 para los vehículos eléctricos.

Este costo de matrícula es un valor considerablemente menor al que pagan los automóviles de combustión, cuyo costo depende del avalúo del vehículo.

Menor costo de mantenimiento

A esto se suma un menor costo de mantenimiento. Un vehículo eléctrico requiere menos intervenciones mecánicas.

Al no contar con un motor de combustión interna, estos vehículos no requieren cambios de aceite, filtros, bujías, mantenimiento de embrague ni reparaciones del sistema de escape, lo que reduce los gastos durante su vida útil.

Con un mercado en crecimiento y beneficios tributarios vigentes, la movilidad eléctrica se consolida como una alternativa para quienes buscan reducir costos de operación y mantenimiento, además de disminuir las emisiones asociadas al transporte.