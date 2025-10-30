Tigo adquirió Telefónica Ecuador, que maneja Movistar, por 380 millones de dólares

Millicom (Tigo) concretó la compra de Telefónica Ecuador, este jueves 30 de octubre del 2025.

Millicom International Cellular SA (Tigo) anunció, este jueves 30 de octubre del 2025, la finalización de la adquisición por 380 millones de dólares de las operaciones de telecomunicaciones de Telefónica en Ecuador.

Telefónica, que maneja Movistar y Tuenti, transmitió la totalidad de sus acciones al grupo luxemburgués Millicom, según comunicó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.

La adquisición se concretó antes de que el 31 de octubre de 2025 se venza la prórroga dada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) al contrato con la operadora Otecel (Movistar y Tuenti,)

El acuerdo para la venta se hizo público el pasado 13 de junio, y ahora Telefónica comunicó que ha transmitió el 100% del capital social de Otecel S.A. (Telefónica Ecuador) a Millicom Spain, S.L.".

Según Telefónica, para concretar la venta "se obtuvieron las aprobaciones regulatorias correspondientes y se cumplieron las condiciones establecidas".

El cierre de la operación, según Telefónica, implica una reducción de la deuda financiera neta del Grupo Telefónica de aproximadamente 273 millones de euros.

"Millicom expande su alcance a un nuevo mercado de alto potencial. Ecuador, una economía dolarizada caracterizada por su estabilidad, sólidos fundamentos macroeconómicos y una fuerte demanda de servicios digitales avanzados", dijo la empresa Tigo.