Estos son los trabajadores que recibirán el décimo tercer sueldo hasta el 16 de noviembre 

El presidente Noboa adelantó el pago del décimo tercer sueldo para el 16 de noviembre.

El pago del décimo tercer sueldo de 2026 se adelantará hasta el lunes 16 de noviembre para los trabajadores de las instituciones de la Función Ejecutiva que reciben este beneficio de manera acumulada.

La disposición emitida por el Ministerio de Trabajo también contempla a los servidores públicos que reciben el décimo tercero mensualizado y establece las condiciones para que otras instituciones del Estado y empresas privadas puedan anticipar el beneficio.

El décimo tercer sueldo, también conocido como bono navideño, es un derecho laboral que corresponde a la doceava parte de las remuneraciones percibidas durante el período de cálculo.

¿Quiénes recibirán el décimo tercer sueldo hasta el 16 de noviembre?

El acuerdo establece diferentes condiciones para el pago anticipado, dependiendo del sector en el que trabaja cada persona:

Trabajadores de la Función Ejecutiva: recibirán hasta el 16 de noviembre el pago completo del décimo tercero acumulado.

recibirán hasta el 16 de noviembre el pago completo del décimo tercero acumulado. Servidores públicos con décimo mensualizado: recibirán hasta esa misma fecha los valores correspondientes a noviembre y diciembre de 2026.

recibirán hasta esa misma fecha los valores correspondientes a noviembre y diciembre de 2026. Trabajadores de otras instituciones públicas: podrán recibir el pago anticipado si la entidad lo dispone y cuenta con disponibilidad presupuestaria.

podrán recibir el pago anticipado si la entidad lo dispone y cuenta con disponibilidad presupuestaria. Trabajadores del sector privado: podrán recibir el décimo tercero antes de diciembre si su empleador decide adelantarlo.

Esto significa que el adelanto del décimo tercer sueldo no es obligatorio para todas las empresas privadas ni para todas las instituciones públicas de Ecuador.

¿Hasta cuándo pueden pagar el décimo tercero las empresas privadas?

Para los trabajadores del sector privado que solicitaron acumular el décimo tercer sueldo, se mantiene el plazo legal de pago hasta el 24 de diciembre de 2026.

El acuerdo ministerial permite que las empresas anticipen el pago completo, pero no establece una nueva fecha obligatoria para el sector privado.

En el caso de los servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), la normativa contempla el pago acumulado hasta el 20 de diciembre, salvo las disposiciones especiales de adelanto.

¿Qué pasa si un trabajador renuncia?

El acuerdo también regula los casos en los que termina una relación laboral después de haberse entregado el bono navideño por adelantado.

Si el trabajador renuncia o es desvinculado antes de haber generado la totalidad del monto recibido, el empleador podrá descontar de la liquidación la parte proporcional del décimo tercero que aún no se haya devengado.

Esta disposición se aplica tanto a trabajadores del sector público como del privado que hayan recibido valores anticipados.