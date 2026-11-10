Municipio fumiga viviendas en Guayaquil para prevenir el dengue durante el invierno

Las lluvias registradas en Guayaquil durante las últimas semanas mantienen la alerta por la posible proliferación de mosquitos transmisores del dengue.

Frente a este escenario, el Municipio intensifica las jornadas de fumigación en diferentes sectores de la ciudad, como parte de las acciones para prevenir enfermedades durante la temporada invernal.

Este martes 10 de noviembre, las brigadas municipales desarrollan trabajos desde tempranas horas en el Suburbio de Guayaquil, donde el personal recorre viviendas para realizar labores de fumigación y reducir la presencia de mosquitos.

Estas intervenciones buscan disminuir los riesgos sanitarios, especialmente después de las precipitaciones que han dejado agua acumulada en patios, calles y otros espacios de la ciudad.

Dengue en Ecuador: más de 43 000 casos durante 2026

La situación epidemiológica también genera preocupación a escala nacional. Hasta el 24 de octubre de 2026, Ecuador registraba 43 450 casos de dengue, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP).

De ese total, 10 235 casos corresponden a Guayas, una de las provincias con mayor número de contagios del país.

El reporte también señala que 2026 se convirtió en el segundo año con más casos de dengue desde 1994, solo por detrás de 2024, cuando se contabilizaron 61 810 contagios.

Además, desde finales de mayo de este año, los registros semanales superaron los 1.000 casos, una tendencia que evidencia la importancia de mantener las medidas de prevención y control.

'Aedes_aegypti' mosquito del dengue Redes Sociales.

Guayaquil registra más de 344 000 atenciones de fumigación

En el ámbito local, el Municipio mantiene un plan de prevención y control de vectores durante todo el año.

Entre enero y octubre de 2026, la Alcaldía reportó 344 101 atenciones de fumigación, que beneficiaron a 1 780 004 personas en diferentes sectores de Guayaquil.

Además, entre enero y el 16 de octubre, la Red de Salud Municipal registró 508 casos de dengue. En ese mismo periodo, se fumigaron 307 621 viviendas ubicadas en 30 302 manzanas del cantón.

Las intervenciones también llegaron a parques, áreas verdes, unidades educativas, mercados y establecimientos de salud.

¿Cómo evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue?

La fumigación es una medida de control, pero la prevención también depende de las acciones que se realizan dentro de cada vivienda.

El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, deposita sus huevos en recipientes que acumulan agua, donde se desarrollan las larvas.

Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan adoptar las siguientes medidas:

1. Colocar boca abajo los recipientes Compartir Mantener baldes, lavacaras, botellas y otros objetos boca abajo cuando no estén en uso. 2 Tapar los tanques de agua Compartir Mantener bien cerrados los tanques, cisternas y reservorios para evitar que los mosquitos ingresen y depositen sus huevos. 3 Eliminar el agua acumulada Compartir Vaciar y limpiar periódicamente los platos de macetas, floreros y otros recipientes. 4 Mantener limpios patios y terrazas Compartir Retirar basura, llantas, envases y objetos que puedan acumular agua de lluvia. 5 Utilizar repelente Compartir Aplicar repelente contra mosquitos siguiendo las indicaciones del producto y utilizar mosquiteros cuando sea necesario. 6 Facilitar el trabajo de las brigadas Compartir Permitir el ingreso del personal autorizado para realizar las labores de control y fumigación.

¿Cómo solicitar una fumigación gratuita en Guayaquil?

Los ciudadanos que necesiten que las brigadas municipales acudan a sus barrios pueden solicitar este servicio gratuito llamando al 181, número habilitado por el Municipio de Guayaquil a través de SEGURA EP.

La Alcaldía mantiene jornadas de fumigación en diferentes sectores de la ciudad, de acuerdo con sus cronogramas e intervenciones preventivas.

La prevención del dengue requiere un trabajo conjunto. Las fumigaciones ayudan a controlar la presencia de mosquitos, pero eliminar los recipientes con agua acumulada es fundamental para evitar que se reproduzcan dentro y alrededor de las viviendas.