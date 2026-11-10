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Estos son los proyectos sociales de las Candidatas a Reina de San Francisco de Quito 2026 - 2027

Presentación de las candidatas a Reina de San Francisco de Quito 2026 - 2027

Redes Sociales

Autor

Karla Padilla

Actualizado:

10 nov 2026 - 19:14

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La Fundación Reina de Quito presentó este martes 10 de noviembre a las 10 candidatas oficiales que aspiran a la corona para el periodo 2026-2027

El evento se desarrolló en el Centro de Arte Contemporáneo y mediante una pasarela con vestidos coloridos se realizó la presentación oficial ante los medios de comunicación e invitados donde cada una de las candidatas tuvo la oportunidad de hablar sobre sus proyectos sociales

Las aspirantes inician formalmente su agenda de actividades y retos previo a la gala final que será miércoles 25 de noviembre

Estos son los proyectos sociales de las candidatas

  • Ana Carolina Chávez GarcíaProyecto: Entre Generaciones

    Mediante música, arte, ejercicios de memoria y encuentros con jóvenes la iniciativa busca combatir la soledad de los adultos mayores y revalorizar su rol en la ciudad.
  • Ana Paula VásquezProyecto: Cuidándonos

    ​Su proyecto integra el bienestar emocional humano y el cuidado animal a través de campañas educativas, voluntariado y jornadas de adopción en cinco parroquias.
  •  Doménica Rivera TasiguanoProyecto: Quito también es su casa

    ​Promueve la adopción responsable de perros rescatados y la denuncia del maltrato animal mediante una aplicación digital y acopio de alimentos.
  • Camila Escobar FloresProyecto: Quito bajo el sol

    ​Un proyecto enfocado en la prevención de riesgos por radiación solar, protección de la piel y entrega de kits y orientación médica a sectores vulnerables de la capital
  • María Emilia Ramos PozoProyecto: Siempre contigo

    ​Programa social que busca generar espacios para brindar talleres de emprendimiento y actividad física adaptados para fomentar la autonomía, la participación activa y el bienestar de los adultos mayores.
  • Micaela Cruz GuerraProyecto: Chulla empatía: no estás solo, cuenta conmigo

    Su iniciativa busca despertar la solidaridad juvenil ante la vulnerabilidad social mediante talleres y redes de apoyo dirigidas a cuatrocientos beneficiarios de diversos grupos etareos. 
  • Paula Villamarín OrtegaProyecto: Voces del corazón

    Su plan social se encuentra enfocado en combatir la soledad de 120 adultos mayores a través de espacios de escucha, acompañamiento emocional y actividades artísticas.
  • Rafaela Loaiza AbadProyecto: Conectando Caminos

    ​Su proyecto social busca combatir la deserción escolar juvenil ofreciendo mentorías, orientación vocacional y becas para estudiantes de ocho instituciones educativas.
  • Samantha Campuzano TeránProyecto: Vitalmente

    ​Una iniciativa que pretende conectar a niños y adultos mayores mediante estimulación cognitiva, arte y actividades intergeneracionales para fortalecer los vínculos afectivos.
  • Sofía Macarena MoncayoProyecto: Vistiendo un sueño: el arte de salir adelante

    Proyecto social dirigido a adolescentes de casas de acogida en su transición a la vida independiente mediante arte, educación financiera y apoyo económico.

Actividades de preparación

Días antes de la presentación oficial las candidatas realizaron actividades enfocadas en su proceso de preparación

Las aspirantes a la corona de la capital participaron en espacios formativos enfocados en el liderazgo interior y el impacto digital

En las redes sociales de la organización se compartió un resumen sobre las charlas enfocadas en la autoestima y la salud mental. Asimismo, sobre el taller de comunicación e imagen digital.

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