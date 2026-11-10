Estos son los proyectos sociales de las Candidatas a Reina de San Francisco de Quito 2026 - 2027

Presentación de las candidatas a Reina de San Francisco de Quito 2026 - 2027

La Fundación Reina de Quito presentó este martes 10 de noviembre a las 10 candidatas oficiales que aspiran a la corona para el periodo 2026-2027.

El evento se desarrolló en el Centro de Arte Contemporáneo y mediante una pasarela con vestidos coloridos se realizó la presentación oficial ante los medios de comunicación e invitados donde cada una de las candidatas tuvo la oportunidad de hablar sobre sus proyectos sociales.

Las aspirantes inician formalmente su agenda de actividades y retos previo a la gala final que será miércoles 25 de noviembre.

Estos son los proyectos sociales de las candidatas

Ana Carolina Chávez García – Proyecto: Entre Generaciones

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Mediante música, arte, ejercicios de memoria y encuentros con jóvenes la iniciativa busca combatir la soledad de los adultos mayores y revalorizar su rol en la ciudad.



Ana Paula Vásquez – Proyecto: Cuidándonos

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​Su proyecto integra el bienestar emocional humano y el cuidado animal a través de campañas educativas, voluntariado y jornadas de adopción en cinco parroquias.

Doménica Rivera Tasiguano – Proyecto: Quito también es su casa

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​Promueve la adopción responsable de perros rescatados y la denuncia del maltrato animal mediante una aplicación digital y acopio de alimentos.

Camila Escobar Flores – Proyecto: Quito bajo el sol

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​Un proyecto enfocado en la prevención de riesgos por radiación solar, protección de la piel y entrega de kits y orientación médica a sectores vulnerables de la capital

María Emilia Ramos Pozo – Proyecto: Siempre contigo

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​Programa social que busca generar espacios para brindar talleres de emprendimiento y actividad física adaptados para fomentar la autonomía, la participación activa y el bienestar de los adultos mayores.

Micaela Cruz Guerra – Proyecto: Chulla empatía: no estás solo, cuenta conmigo

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Su iniciativa busca despertar la solidaridad juvenil ante la vulnerabilidad social mediante talleres y redes de apoyo dirigidas a cuatrocientos beneficiarios de diversos grupos etareos.

Paula Villamarín Ortega – Proyecto: Voces del corazón

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Su plan social se encuentra enfocado en combatir la soledad de 120 adultos mayores a través de espacios de escucha, acompañamiento emocional y actividades artísticas.

Rafaela Loaiza Abad – Proyecto: Conectando Caminos

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​Su proyecto social busca combatir la deserción escolar juvenil ofreciendo mentorías, orientación vocacional y becas para estudiantes de ocho instituciones educativas.

Samantha Campuzano Terán – Proyecto: Vitalmente

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​Una iniciativa que pretende conectar a niños y adultos mayores mediante estimulación cognitiva, arte y actividades intergeneracionales para fortalecer los vínculos afectivos.

Sofía Macarena Moncayo – Proyecto: Vistiendo un sueño: el arte de salir adelante



Proyecto social dirigido a adolescentes de casas de acogida en su transición a la vida independiente mediante arte, educación financiera y apoyo económico.



Actividades de preparación

Días antes de la presentación oficial las candidatas realizaron actividades enfocadas en su proceso de preparación.

Las aspirantes a la corona de la capital participaron en espacios formativos enfocados en el liderazgo interior y el impacto digital.

En las redes sociales de la organización se compartió un resumen sobre las charlas enfocadas en la autoestima y la salud mental. Asimismo, sobre el taller de comunicación e imagen digital.