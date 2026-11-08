¿Hasta cuándo pagan el décimo tercer sueldo en el sector público y privado en Ecuador este 2027?

El Gobierno adelantó el pago del décimo tercer sueldo en Ecuador este 2026.

El décimo tercer sueldo en Ecuador, también conocido como bono navideño, es uno de los ingresos adicionales que reciben los trabajadores del sector público y privado. Su pago está regulado por la normativa ecuatoriana, aunque en los últimos años el Gobierno ha dispuesto adelantos para los servidores públicos.

Para 2027, los trabajadores del sector privado que reciben este beneficio de manera acumulada tendrán como fecha máxima de pago el 24 de diciembre. En el sector público, los servidores sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) tienen como plazo ordinario el 20 de diciembre.

En 2026, el presidente Daniel Noboa anunció que el décimo tercero sueldo de los servidores públicos se pagaría el 16 de noviembre, más de un mes antes de Navidad.

La decisión fue anunciada el 30 de septiembre de 2026 y también incluyó una invitación a las empresas privadas para que anticiparan el desembolso.

El pago del décimo está establecido en el artículo 111 del Código del Trabajo, que determina que esta remuneración corresponde a la doceava parte de los ingresos habituales percibidos a lo largo del año calendario.

¿Cómo aprovechar el décimo y evitar sobreendeudamiento?

El adelanto del décimo tercer sueldo a noviembre de 2026 en Ecuador permitirá a los servidores públicos recibir este ingreso antes de las compras navideñas.

Sin embargo, la coincidencia con las promociones del Black Friday y otras ofertas comerciales también puede aumentar el riesgo de gastar el dinero antes de que termine el año.

Ante este escenario, especialistas en educación financiera recomiendan utilizar el bono navideño para reducir deudas y prepararse para los gastos de los primeros meses de 2027, en lugar de destinarlo completamente al consumo.

Una de las alternativas es aplicar la regla 50/30/20, una distribución del dinero que, en este caso, propone destinar el 50% a obligaciones financieras, el 30% al ahorro y el 20% a compras y gastos personales.

¿Cómo distribuir el décimo tercer sueldo?

La Fundación Bien-Estar, vinculada a Mutualista Pichincha, recomienda dividir el décimo tercero en tres partes para evitar que las compras de noviembre y diciembre afecten la economía familiar.

La propuesta consiste en asignar porcentajes específicos del ingreso adicional según las necesidades del hogar.

El 50% para obligaciones críticas y abono de deudas

El 30% para el fondo de emergencia

El 20% compras navideñas y gastos personales

Daniel Basantes, experto en educación financiera de Fundación Bien-Estar, recomienda evitar los diferidos excesivos y los períodos de gracia que pueden incrementar el costo final de las compras.

"El verdadero lujo de diciembre no es gastar sin mirar el saldo, sino saber que en enero tenemos un fondo de emergencia respaldando a la familia", afirma.