Sebastián Beccacece destaca competitividad y dosificación física tras amistoso en EE.UU.

Sebastián Beccacece analiza el rendimiento de la Tri en EE.UU.

El director técnico de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, destacó la competitividad mostrada por el equipo durante el amistoso disputado en Columbus, Estados Unidos, y aseguró que la Tri mantiene la exigencia tanto en partidos oficiales como de preparación.

En rueda de prensa posterior al encuentro, el estratega argentino señaló que el grupo logró abstraerse de situaciones externas y enfocarse plenamente en el juego.

“Salimos a jugar un partido para dominarlos y atacarlos. Tuvimos muchas situaciones”, sostuvo Beccacece al analizar el rendimiento del equipo.

El entrenador también explicó que durante el compromiso se manejó una planificación física específica para dosificar cargas y minutos en varios futbolistas habituales dentro del plantel.

Según detalló, jugadores como Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Willian Pacho y Benítez tuvieron manejo especial de cargas debido a la acumulación de minutos y exigencia física.

Beccacece resaltó además la respuesta de los futbolistas que ingresaron durante el encuentro y aseguró que no existen lesiones graves tras el amistoso.

“No tengo ningún caso de gravedad por el momento”, indicó el seleccionador, aunque mencionó un golpe en el tobillo sufrido por Alan Minda.

El técnico ecuatoriano afirmó que el equipo debe mantener la tensión competitiva de cara a los próximos desafíos internacionales y enfatizó que en la Selección “no hay amistosos”.

“Estamos representando a la selección y siempre hemos puesto un equipo que ha competido”, manifestó.

Finalmente, Beccacece aseguró que Ecuador buscará sostener el nivel mostrado durante las Eliminatorias y continuar fortaleciendo su preparación para los próximos torneos internacionales.